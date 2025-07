OPPO Find X9 Pro farà tanti passi in avanti: tutte le novità in un leak

Siamo quasi alla fine di luglio e mancano diversi mesi al lancio di OPPO Find X9 Pro (almeno stando ai leak): è il momento di fare il punto della situazione con una panoramica quasi completa di quello che ci aspetta. Ecco tutte le indiscrezioni finora, in attesa di saperne di più in via ufficiale.

OPPO Find X9 Pro: cosa aspettarsi dal prossimo top di gamma, in arrivo prima della fine dell’anno

In base a quanto emerso finora, la prossima generazione di punta targata OPPO dovrebbe vedere l’introduzione di un nuovo design. Nulla di trascendentale, ma lo spazio circolare della serie Find X8 dovrebbe sparire in favore di un modulo squadrato. Ci sono dei presunti bozzetti ed un concept render che mostra come potrebbe essere Find X9.

Nel frattempo l’insider cinese Digital Chat Station offre una panoramica abbastanza chiara di quello che ci aspetta con il fratello maggiore. OPPO Find X9 Pro avrebbe il solito schermo da 6,78″ di diagonale, ma stavolta con bordi piatti e cornici sottili e simmetriche su quattro lati (grazie alla tecnologia LIPO, Low-Injection Pressure Overmolding).

Chiaramente a muovere tutti i modelli ci sarà il Dimensity 9500, prossimo SoC di punta MediaTek; per la batteria di Find X9 Pro dovremmo trovare un’unità da 7.000 mAh o addirittura da 7.500 mAh. Non ci sono dettagli sulla ricarica cablata, mentre quella wireless resterebbe da 50W. Ci sono voci sull’arrivo della ricarica wireless magnetica, ma ormai sono un appuntamento fisso.

Novità anche per il comparto fotografico: non più quattro sensori ma un trittico da 50 + 50 + 200 MP con un ultra-grandangolare ed un singolo teleobiettivo periscopico. Il doppio periscopio sarebbe giunto al capolinea, sostituito da una soluzione unica ma da 200 MP.

Periodo d’uscita

Il lancio della nuova serie dovrebbe partire dalla Cina, forse già entro fine settembre. Per il lancio Global è probabile che ci sarà da attendere; inoltre non è da escludere che possa arrivare solo OPPO Find X9 Pro.

Il resto della serie sarebbe composto da OPPO Find X9 standard (dotato di un pannello da 6,59″) e poi da Find X9s (modello compatto da 6,3″) e Find X9 Ultra. Gli ultimi due dovrebbero fare capolino successivamente, forse nel corso del primo trimestre del 2026.

Scheda tecnica presunta