OPPO A5 4G e A5X ufficiali in Italia: tanto stile e tecnologia accessibile, a partire da 159€

Dopo il lancio di A5 Pro in versione 5G e 4G, la compagnia cinese ha annunciato due nuove aggiunte alla fascia media per il mercato italiano. Si tratta di OPPO A5 e A5X, entrambi con connettività 4G e dotati di Android 15, certificazione IP65, funzionalità AI e non solo: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

OPPO A5 4G e A5X: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: OPPO

Il nuovo OPPO A5X è già disponibile da oggi su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori, al prezzo di 159,9€ e nelle eleganti colorazioni Laser White e Black Blue. OPPO A5 4G sarà disponibile all’acquisto nei prossimi giorni, negli stessi canali e al prezzo di 179,9€ (nelle colorazioni Mist White e Dark Purple).

In occasione del lancio, fino al 31 luglio, sarà attiva l’offerta “Acquista Insieme”, che prevede:

con 1€ in aggiunta al prezzo singolo del device di acquistare in bundle anche il caricatore SUPERVOOC da 45W

con 9,99€ in aggiunta al prezzo singolo del device di acquistare in bundle anche gli auricolari OPPO Enco Free2i

OPPO A5 4G – Scheda tecnica

Crediti: OPPO

Dimensioni e peso: 165,71 x 76,24 x 7,99 mm, 193 grammi

Colorazioni: Laser White, Black Blue

Certificazione: IP65

Display: Flat LCD 6,67″ HD+ (1.604 x 720 pixel) con refresh rate 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz, 1.000 nit di luminosità di picco, colore a 8 bit, Splash & Gloves Touch

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, 11 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,1 GHz – Cortex-A73 4 x 1,8 GHz – Cortex-A53

GPU: Adreno 610

RAM: 6 GB LPDDR4X

Storage: 128 GB UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con sensore monocromatico

Selfie camera: 5 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0

Sistema operativo: Android 15 con ColorOS 15

OPPO A5X – Scheda tecnica

Crediti: OPPO

Dimensioni e peso: 165,71 x 76,24 x 7,99 mm, 193 grammi

Colorazioni: Laser White, Black Blue

Certificazione: IP65

Display: Flat LCD 6,67″ HD+ (1.604 x 720 pixel) con refresh rate 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz, 1.000 nit di luminosità di picco, colore a 8 bit, Splash & Gloves Touch

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, 11 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,1 GHz – Cortex-A73 4 x 1,8 GHz – Cortex-A53

GPU: Adreno 610

RAM: 4 GB LPDDR4X

Storage: 128 GB UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: 32 MP (f/1.8)

Selfie camera: 5 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0

Sistema operativo: Android 15 con ColorOS 15

