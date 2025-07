OpenAI preannuncia grandi novità: ecco la data del nuovo evento di ChatGPT

I progetti in cantiere di OpenAI sembrano essere davvero tanti, ma potrebbe finalmente essere arrivato il momento di scoprirne qualcuno. La compagnia guidata da Sam Altman, infatti, ha annunciato per le prossime ore un nuovo evento in streaming per mostrare le novità in arrivo per ChatGPT e la sua intelligenza artificiale.

Il browser di ChatGPT sta arrivando? Spunta un misterioso evento di OpenAI

Crediti: OpenAI

OpenAI ha annunciato un nuovo evento in livestreaming che si terrà domani, 18 luglio 2025 alle ore 19.00 (ora italiana). Al momento non sappiamo ancora quali potrebbero essere le novità in arrivo, ma il primo teaser lascia presagire l’arrivo di nuove funzionalità “agentiche“, con il cursore di un mouse che preannuncia che anche lui si collegherà per assistere all’evento in diretta.

Nei giorni scorsi è emerso in rete il rumor che vorrebbe OpenAI impegnata nella realizzazione di un browser web completamente alimentato da ChatGPT, dalla sua intelligenza artificiale e dal suo motore di ricerca. Potrebbe essere questa l’occasione giusta per vedere in azione il nuovo browser che potrebbe finalmente offrire un po’ di serie competizione per Google.

L’appuntamento quindi è per il 15 luglio alle ore 19.00, direttamente sui canali social di OpenAI.

