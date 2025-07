OpenAI presenta ChatGPT Agent: l’intelligenza artificiale che controlla l’intero PC

Il grande annuncio di OpenAI è finalmente diventato realtà, con la presentazione ufficiale di ChatGPT Agent: una nuova intelligenza artificiale in grado di automatizzare il lavoro come mai prima d’ora, prendendo il controllo di un intero PC. Questa AI agentica, infatti, promette di semplificare le operazioni più noiose eseguendole al posto degli utenti, tramite un PC virtuale dedicato.

ChaGPT Agent ufficiale: OpenAI vuole cambiare il modo di lavorare con l’AI

ChatGPT Agent è alimentato da un nuovo modello di intelligenza artificiale addestrato da OpenAI appositamente per svolgere azioni complesse e multitasking. Questa AI agentica è in grado di assolvere a compiti indicati dall’utente, come per esempio scansionare il calendario dell’utente, trovare gli appuntamenti imminenti ed impostare tutto il necessario per eventuali riunioni. Questa AI però, può tornare utile anche in famiglia: per esempio pianificando i pasti e creando la lista della spesa con gli ingredienti necessari per colazione, pranzo e cena, in modo totalmente automatico e privo di input (se non quello d’origine).

ChatGPT Agent può navigare sul web, cercare informazioni, effettuare acquisti, svolgere ricerche complesse ed eseguire compiti indicati dall’utente, direttamente tramite l’utilizzo di un computer virtuale sul quale viene eseguita l’intelligenza artificiale. Prima di qualsiasi azione irreversibile, tuttavia, l’AI chiederà sempre conferma all’utente: per esempio, prima di inviare una mail o effettuare una prenotazione, l’utente dovrà confermare l’azione prima che questa venga eseguita.

Questa nuova funzione di ChatGPT è disponibile da oggi per gli utenti Pro, mentre dalla prossima settimana potrà essere sfruttata anche dagli utenti Plus. Al momento, ChatGPT Agent non sembra essere disponibile in Europa e di conseguenza in Italia.