OpenAI sfida Google su tutta linea: in arrivo anche il browser web con AI

L’egemonia di Google Chrome potrebbe presto essere minacciata da un rivale di altissimo livello: OpenAI. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i creatori di ChatGPT starebbero per lanciare il proprio browser web, per sfidare la compagnia di Big G su tutta linea, integrando anche un motore di ricerca ovviamente alimentato dall’intelligenza artificiale. Per il web, quindi, si prospetta una nuova rivoluzione.

Nuova rivoluzione per il web in arrivo: anche OpenAI prepara il suo browser

Crediti: OpenAI

Stando alle informazioni riportate dall’agenzia di stampa Reuters, OpenAI sarebbe pronta a lanciare il nuovo browser web con AI nelle prossime settimane, nel tentativo di far concorrenza a Google Chrome e guadagnare una importante fetta di mercato grazie all’intelligenza artificiale. La compagnia di Sam Altman, infatti, vorrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti navigano sul web, offrendo funzionalità AI esclusive.

L’interfaccia di questa nuova app sembrerebbe essere disegnata per assomigliare molto a ChatGPT, con la possibilità di chiedere direttamente al chatbot invece navigare in modo diretto sui siti web. Il browser, inoltre, integrerebbe anche l’agente AI Operator, permettendo agli utenti di compiere azioni in modo automatizzato come prenotare un hotel, effettuare acquisti o inviare una mail.

L’idea, inoltre, sarebbe quella di utilizzare ChatGPT Search come motore di ricerca, spostando l’attenzione via da Google in favore di una ricerca colloquiale e diretta. Il browser web di OpenAI è atteso nelle prossime settimane, l’estate quindi sta per diventare ancora più bollente.