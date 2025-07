OnePlus Watch 3 da 43 mm e OnePlus Buds 4 ufficiali in Italia: novità e prezzi

L’evento estivo di OnePlus ha visto il lancio dei nuovi smartphone della serie Nord e di un tablet entry-level, ma c’è spazio anche per altre novità. La casa di Pete Lau ha annunciato anche OnePlus Watch 3 in versione da 43 mm, insieme agli auricolari true wireless OnePlus Buds 4: ecco tutti i dettagli dei nuovi accessori della compagnia cinese, con prezzo e disponibilità in Italia.

OnePlus Watch 3 (43 mm) e OnePlus Buds 4 ora disponibili in Italia: specifiche tecniche e prezzo

Crediti: OnePlus

La compagnia cinese ha risposto alle richieste della Community presentando una versione più compatta del suo ultimo smartwatch di punta, OnePlus Watch 3 da 43 mm. Con un peso di soli 37,8 grammi e una cassa da 1,32″, è l’indossabile perfetto per i polsi più piccoli.

Realizzata in acciaio inossidabile resistente, la cassa dell’orologio unisce robustezza ed eleganza discreta; il display è protetto da un vetro curvo 2.5D. Con una certificazione IP68 e resistenza all’acqua 5 ATM, Watch 3 da 43 mm è progettato per resistere agli schizzi quotidiani, al sudore e persino al nuoto, supportando il monitoraggio delle attività anche in acqua. Il dispositivo è disponibile nelle finiture Silver Steel e Black Steel.

Il cuore dell’efficienza dell’indossabile è la tecnologia proprietaria Dual Engine Architecture di OnePlus, che costituisce la base dell’autonomia prolungata degli smartwatch del marchio. Questa consente a Watch 3 43 mm di offrire fino a 60 ore di autonomia in modalità smart, e fino a 7 giorni in modalità risparmio energetico, rispondendo a una delle preoccupazioni principali per gli smartwatch compatti.

Anche la ricarica è estremamente efficiente: con la tecnologia Watch VOOC Flash Charging, bastano 10 minuti di ricarica per ottenere un giorno intero di utilizzo intelligente.

L’orologio è alimentato da Wear OS 5 by Google, progettato per migliorare prestazioni, durata della batteria ed esperienza utente. Gli utenti possono controllare notifiche importanti, monitorare il benessere e accedere alle app Google preferite. L’app YouTube Music consente di scaricare musica per l’ascolto offline anche senza telefono. Inoltre, è possibile restare in contatto con messaggi ed email, effettuare pagamenti con Google Wallet, e navigare in tempo reale con Google Maps — tutto direttamente dal polso.

Grazie all’integrazione completa con Google Play, è possibile cercare nuove app, sincronizzare app con lo smartphone e personalizzare i quadranti. E presto, arriverà anche l’assistente AI di Google, Gemini, per dare il via a una nuova generazione di intelligenza artificiale indossabile direttamente su questo smartwatch.

Crediti: OnePlus



Gli auricolari OnePlus Buds 4 offrono un sistema premium con doppi driver coassiali: un woofer da 11 mm con diaframma in ceramica-metallo per bassi profondi e un tweeter da 6 mm per alti nitidi. I doppi DAC indipendenti gestiscono l’audio per ciascun driver, mentre il supporto a LHDC 5.0 consente lo streaming ad alta risoluzione (fino a 24-bit/192kHz).

La tecnologia OnePlus 3D Audio crea un suono surround immersivo, mentre Golden Sound utilizza la mappatura del condotto uditivo per un tuning audio personalizzato.

Con una ANC adattiva in tempo reale fino a 55dB e copertura su 5.500 Hz, le TWS eliminano una vasta gamma di rumori ambientali. L’ANC si adatta 800 volte al secondo, mentre il filtro vocale migliorato garantisce chiarezza anche in ambienti rumorosi. La Modalità Adattiva passa in modo intelligente tra trasparenza e cancellazione del rumore in base all’ambiente, ideale sia per i pendolari che per la consapevolezza dell’ambiente circostante. Ogni auricolare è dotato di un sistema a 3 microfoni alimentato da AI e da tecnologia per la riduzione del vento, per una cattura della voce sempre chiara in ogni situazione.

Steady Connect mantiene il Bluetooth stabile anche all’aperto, mentre la funzione AI Translation consente la traduzione istantanea tramite tocco. È disponibile anche una scorciatoia per l’Assistente Vocale personalizzabile, compatibile con smartphone di diversi brand, integrandosi perfettamente nell’ecosistema OnePlus.

Minimalisti e ultraleggeri con 4,7 grammi per auricolare, le TWS Buds 4 supportano gesture a scorrimento intuitive per il controllo del volume. Grazie a Google Fast Pair, connessione a due dispositivi e modalità gaming a bassa latenza da 47 ms, offrono la massima versatilità. Forniscono fino a 11 ore di autonomia con una singola carica, oppure 45 ore totali con la custodia (ANC disattivata). Bastano 10 minuti di ricarica per ottenere 11 ore di utilizzo complessivo.

Il nuovo smartwatch compatto, elegante e completo OnePlus Watch 3 da 43 mm è disponibile nelle colorazioni Silver Steel e Black Steel, al prezzo di 299€. I nuovi auricolari wireless OnePlus Buds 4 debuttano nelle versioni Zen Green e Storm Gray al prezzo di 119€.

