OnePlus Pad Lite ufficiale in Italia: il nuovo tablet per tutte le tasche

Dopo il successo del OnePlus Pad 3 lanciato a giugno 2025, la compagnia cinese amplia la propria linea di tablet introducendo un dispositivo economico e entry-level, alla portata di tutti. OnePlus Pad Lite offre un’esperienza visiva e audio coinvolgente, ad un prezzo competitivo: ecco tutte le novità della nuova aggiunta alla gamma di tablet del brand.

OnePlus Pad Lite: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: OnePlus

OnePlus Pad Lite è dotato di un ampio display da 11″ con un rapporto schermo/corpo dell’85,3%; il formato 16:10 riduce le bande nere nei video, mentre la profondità colore a 10 bit, 1 miliardo di colori e 500 nit di luminosità offrono immagini vivide. La tecnologia Eye Comfort riduce la luce blu e lo sfarfallio, permettendo un utilizzo prolungato senza affaticamento.

Un sistema audio a quattro altoparlanti certificato Hi-Res Audio, alimentato dalla tecnologia Omnibearing Sound Field, si adatta all’orientamento dello schermo per un suono ricco e direzionale. Nonostante le dimensioni generose, il tablet è spesso solo 7,39 mm e pesa 530 g, con una finitura sabbiata ed una colorazione Aero Blue, per un’estetica moderna e rilassante.

La batteria da 9.340 mAh offre fino a 80 ore di musica o 11 ore di video, con un’autonomia in standby fino a 54 giorni. Quando necessario, la ricarica rapida SUPERVOOC da 33W consente di ricaricare velocemente il dispositivo, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Funzionalità cross-device come Screen Mirroring, Condivisione Appunti e Galleria Condivisa assicurano una sincronizzazione fluida tra dispositivi OnePlus. Il tablet supporta anche Quick Share per Android e O+ Connect per iOS/iPadOS, rendendo facile la condivisione di file tra piattaforme diverse.

La funzione Open Canvas consente di affiancare più app con finestre regolabili, ideale per lo studio o il lavoro. Alimentato da OxygenOS 15.0.1 e dal MediaTek Helio G100, Pad Lite garantisce prestazioni fluide e affidabili. La Modalità Bambini offre controlli parentali, gestione delle app e protezione visiva integrata. È inoltre preinstallato Google Kids Space, che propone contenuti educativi e divertenti, rendendo il Pad Lite una scelta ideale per tutta la famiglia.

Il nuovo tablet entry-level di OnePlus debutta in Italia al prezzo di partenza di 229€, per la versione da 6/128 GB (Wi-Fi). La variante top arriva con 8/256 GB di memorie e il supporto alla connettività 4G LTE, al prezzo di 259€. Inoltre è disponibile anche la custodia ufficiale, acquistabile separatamente (34,9€).

OnePlus Pad Lite – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 254,9 x 166,5 x 7,39 mm per 530 grammi

display LCD da 11″ Full HD (1.920 x 1.080 pixel) con refresh rate a 90 Hz

Sblocco con riconoscimento facciale 2D

raffreddamento passivo

chipset MediaTek Helio G100 a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

6 GB di RAM LPDDR4X

128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

batteria da 9.340 mAh con ricarica rapida da 33W

fotocamera da 5 MP

selfie camera da 5 MP

supporto 4G LTE (opzionale), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Speaker stereo, USB-C

Android 15 con OxygenOS 15.0.1

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.