OnePlus Nord 5 e Nord CE 5 ufficiali in Italia: la fascia media si fa sempre più premium

La compagnia cinese ha finalmente alzato il sipario sui nuovi “mid-range” della serie Nord, due smartphone che guardano alle performance e alle capacità durante le sessioni di gioco. Stilosi e potenti, OnePlus Nord 5 e Nord CE 5 arrivano in Italia con specifiche tecniche di tutto rispetto: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo per il nostro paese.

OnePlus Nord 5 e Nord CE 5: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: OnePlus



OnePlus Nord 5 continua la filosofia di design essenziale e raffinato della linea combinando un’estetica elegante con prestazioni potenti. Il vetro frontale è realizzato in Corning Gorilla Glass 7i rinforzato; il dispositivo presenta una scocca unibody disponibile in tre colorazioni: Marble Sands, Dry Ice e Phantom Grey.

Equipaggiato con lo Snapdragon 8s Gen 3, Nord 5 sfrutta l’intera suite Snapdragon Elite Gaming, con funzionalità come il ray tracing in tempo reale accelerato via hardware, offrendo così una grafica da PC anche su mobile. In combinazione con il display Swift AMOLED a 144 Hz — il primo con questa frequenza su uno smartphone OnePlus — gli utenti possono godere di un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Nord 5 è dotato di RAM LPDDR5X e di un sistema di raffreddamento Cryo-Velocity VC con una superficie totale di 7.300 mm². A supportare il tutto c’è una batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida 80W SUPERVOOC.

OnePlus Nord 5 integra una suite AI completamente rinnovata, offrendo un’esperienza simile ai modelli di punta. L’iconico Alert Slider di OnePlus evolve nel nuovo Plus Key, che apre a numerose possibilità di personalizzazione. Il Plus Key permette accesso istantaneo a funzioni essenziali come screenshot, torcia, fotocamera, registratore vocale, modalità Non Disturbare e cambio rapido tra suoneria, vibrazione e silenzioso.

Può inoltre fungere da scorciatoia per AI Plus Mind, un centro intelligente che riconosce i contenuti sullo schermo e li salva nello spazio Mind Space per un facile recupero. Migliora la produttività aggiungendo eventi al calendario in base ai contenuti riconosciuti e consente l’accesso tramite richieste vocali con AI Search.

Il OnePlus Nord 5 funziona con Android 15 e include Google Gemini preinstallato. Inoltre, gli utenti OnePlus idonei potranno usufruire di una prova gratuita di tre mesi di Google AI Pro , che include accesso anticipato a nuove funzionalità potenti dell’app Gemini, limiti d’uso più elevati in NotebookLM, e Gemini integrato in Gmail, Docs e altri strumenti per migliorare la produttività e la creatività con la tecnologia AI leader di Google.

Passando al comparto fotografico, frontalmente è dotato di un modulo ISOCELL JN5 da 50 MP mentre sul retro troviamo il sensore principale LYT-700 da 50 MP — lo stesso utilizzato nella serie OnePlus 13 — abbinato agli avanzati algoritmi HDR e Natural Color di OnePlus, per catturare ogni dettaglio con colori vibranti e realistici.

Crediti: OnePlus

Dotato del MediaTek Dimensity 8350 Apex e di un ampio sistema di raffreddamento VC da 7.041 mm², OnePlus Nord CE5 garantisce prestazioni fluide e reattive nel multitasking.

Il dispositivo monta una batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida 80W SUPERVOOC, Battery Health Engine e Bypass Charging. Frontalmente trova spazio un display Super Fluid OLED da 6,77″ con refresh rate a 120 Hz.

Sul fronte fotografico, la fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYT-600 è alimentata dall’algoritmo RAW HDR di livello flagship preso dal OnePlus 13, offrendo foto HDR dettagliate e perfettamente bilanciate.

Presenti all’appello la certificazione IP65, l’espansione della memoria fino a 1TB tramite scheda MicroSD e tre eleganti colorazioni: Black Infinity, Marble Mist e Nexus Blue.

Prezzi e disponibilità in Italia

OnePlus Nord 5 debutta in Italia nelle versioni da 8/256 GB e da 12/512 GB, rispettivamente a 449€ e 549€. Il fratello minore OnePlus Nord CE 5 viene proposto nelle configurazioni da 8/128 GB e da 12/256 GB, in vendita al prezzo di 349€ e 399€.

OnePlus Nord 5 – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,41 x 77,04 x 8,1 mm per 211 grammi

certificazione IP65

display Flat AMOLED da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel), refresh rate a 144 Hz, 1.800 nit, PWM a 3.840 Hz e Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,0 GHz – Cortex-X4 4 x 2,8 GHz – Cortex-A720 3 x 2,0 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 735

8/12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 5.200 mAh con ricarica da 80W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con LYT-700, OIS e ultra-wide 112°

selfie camera ISOCELL JN5 da 50 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, tasto Plus Key

Android 15 con OxygenOS 15

OnePlus Nord CE 5 – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,58 x 76,02 x 8,27 mm per 199 grammi

certificazione IP65

display Flat OLED da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, 1.300 nit e Crystal Shield Glass

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8350 Apex a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1x 3,35 GHz – Cortex-A715 3x 3,2 GHz – Cortex-A715 4x 2,2 GHz – Cortex-A510

GPU Mali-G615 MP6

8/12 GB di RAM LPDDR5X

128/256 GB di storage UFS 4.0 espandibile tramite micro SD

batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 80W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.4) con LYT-600, OIS e ultra-wide

50 + 8 MP (f/1.8-2.4) con LYT-600, OIS e ultra-wide selfie camera da 16 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, Action Button

Android 15 con OxygenOS 15

