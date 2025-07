Questo nuovo cavo OnePlus ricarica smartphone e orologio insieme

Non solo smartphone, ma anche accessori “intelligenti”: se sei stufo di portare con te cavi diversi per ricaricare il tuo smartphone e lo smartwatch allora OnePlus ha la soluzione che stavi cercando. Il nuovo cavo di ricarica 2 in 1 Supervooc si permette di semplificare la tua vita digitale, sia a casa che in viaggio.

OnePlus 2-in-1 Supervooc Cable: caratteristiche e prezzo del nuovo cavo di ricarica per telefono e orologio

Il nuovo accessorio di OnePlus è un must have per gli appassionati del brand: un unico cavo che consente di ricaricare contemporaneamente sia il tuo smartphone che il tuo indossabile. La ricarica del telefono avviene tramite USB-C mentre per l’orologio è presente a metà cavo un inserto Pogo Pin per la ricarica con aggancio magnetico.

È compatibile con OnePlus Watch 2, Watch 2R e Watch 3 (anche 43 mm). Se carichi solo il telefono, il cavo supporta una potenza fino a 80W; sfruttandolo per smartphone e orologio insieme la potenza viene distribuita in 67W per il primo e 10W per il secondo.

OnePlus 2-in-1 Supervooc Cable è disponibile nella sola colorazione rossa, al prezzo di 27,9€: è acquistabile nello store ufficiale del brand e richiede l’uso di un caricatore (la confezione include solo il cavo). In sintesi abbiamo a che fare con un accessorio pratico, ideale per chi cerca di ridurre il disordine dei cavi ed ottimizzare la ricarica dei propri dispositivi OnePlus.

