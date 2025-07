L’esperimento compatto è riuscito: OnePlus 15T e 15s si faranno

Nonostante siano passate solo poche settimane dal lancio dei flagship OnePlus con dimensioni compatte, già si parla del futuro della serie. OnePlus 15T e 15s si faranno ed arriveranno nel corso del 2026: spuntano le prime indiscrezioni che anticipano quali dovrebbero essere le novità.

Primi dettagli su OnePlus 15T e 15s: come cambieranno i nuovi top di gamma compatti

13T – Crediti: OnePlus

Per prima cosa è impossibile non notare il cambio di numerazione: da OnePlus 13T e 13s si dovrebbe passare direttamente a OnePlus 15T e 15s. Il motivo è la solita tetrafobia cinese (diffusa in varie parti dell’Asia) che vede il numero 4 di cattivo auspicio.

Come avvenuto con l’attuale generazione, anche i prossimi top di gamma compatti saranno legati a mercati precisi: OnePlus 15T arriverà in Cina mentre il modello 15s sarebbe destinato ad alcuni paesi Global.

Purtroppo non sappiamo se arriveranno in Europa: l’attuale modello 13s è rimasto un’esclusiva indiana, ma OnePlus ha lasciato una porta aperta. L’azienda ha notato l’interesse degli utenti europei verso i flagship compatti, quindi c’è speranza per il prossimo 15s.

Secondo le prime indiscrezioni OnePlus 15T e 15s manterranno la stessa dimensione dello schermo dei loro predecessori (6,32″ di diagonale) ma questo non vuol dire che non ci saranno novità.

Le principali migliorie sul fronte hardware dovrebbero arrivare dalla fotocamera : i nuovi modelli passerebbero da due a tre sensori, probabilmente con l’aggiunta di un ultra-wide (13T e 13s hanno già il teleobiettivo);

: i nuovi modelli passerebbero da due a tre sensori, probabilmente con l’aggiunta di un ultra-wide (13T e 13s hanno già il teleobiettivo); entrambi gli smartphone avrebbero batterie più capienti (13T monta una 6.260 mAh mentre 13s una 5.850 mAh);

più capienti (13T monta una 6.260 mAh mentre 13s una 5.850 mAh); i due dispositivi avranno un chipset più recente e potente: probabilmente si tratterà dello Snapdragon 8 Elite 2 visto che i modelli attuali presentano l’ultimo SoC di punta di Qualcomm.

Al momento mancano dettagli sulle tempistiche: non sappiamo se OnePlus aspetterà un anno prima di presentarli oppure se accelererà i tempi. I telefoni attuali sono stati lanciati ad aprile (13T) e giugno (13s) quindi resta da vedere come si evolveranno le cose per i prossimi smartphone.