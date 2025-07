OnePlus 15 e Ace 6 potrebbero arrivare insieme: un leak svela il periodo di lancio

Si avvicina il momento di conoscere il nuovo flagship di OnePlus, ma quest’anno potrebbero esserci delle importanti novità per quanto riguarda la programmazione dei rilasci dei nuovi smartphone della compagnia. Se fino ad oggi siamo stati abituati a vedere la serie “number” ad ottobre e la serie Ace a dicembre, quest’anno i due smartphone potrebbero arrivare in contemporanea sul mercato.

OnePlus 15 e Ace 6 debuttano in contemporanea? Ecco quando

Secondo quanto emerso da un recente leak di Digital Chat Station, celebre insider in attività su Weibo, OnePlus 15 e OnePlus Ace 6 potrebbero debuttare insieme tra non molto. Il flagship e il medio-gamma, infatti, stando alle indiscrezioni potrebbero arrivare sul mercato in contemporanea nel mese di ottobre, diversamente da quanto accaduto negli anni scorsi.

Secondo le prima indiscrezioni, OnePlus 15 dovrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 8 Elite 2, mentre la lineup di Ace 6 prevederebbe ancora una volta due modelli: OnePlus Ace 6 e OnePlus Ace 6 Pro. Ovviamente, si tratta di informazioni tutt’altro che confermate, quindi vi invitiamo ad attendere maggiori informazioni direttamente dalla compagnia cinese, che potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.