OnePlus 13 e 13R si aggiornano con Plus Mind: l’AI ti aiuta a ricordare tutto

Quest’anno la casa cinese ha dato il via ad un piccola rivoluzione per gli appassionati: l’iconico Alert Slider è andato in pensione, sostituito da un pulsante fisico. Contestualmente è stato annunciato anche il nuovo strumento AI Plus Mind, ora disponibile in Italia a bordo di OnePlus 13 e 13R.

Plus Mind debutta su OnePlus 13 e 13R in Italia: come funziona il nuovo strumento AI

Crediti: OnePlus

Grazie all’intelligenza artificiale, Plus Mind permette di non dimenticare nulla e di archiviare, organizzare e ritrovare facilmente qualsiasi informazione, anche la più frammentata. L’aggiornamento per OnePlus 13 e 13R è attualmente in fase di rilascio in Italia ed arriverà a bordo di tutti i dispositivi nel corso delle prossime settimane.

Dopo il debutto europeo con la serie OnePlus Nord 5, il nuovo strumento AI arriva anche sui top di gamma. Mentre il Nord 5 utilizzava un tasto fisico dedicato (Plus Key), sui nuovi OnePlus 13 e 13R si attiva con un semplice gesto: basta scorrere verso l’alto con tre dita sullo schermo, al contrario del classico screenshot a tre dita verso il basso.

Questo gesto consente di inviare a Plus Mind qualsiasi tipo di contenuto: pagine web, immagini, messaggi, post social e molto altro. Una volta attivato, Plus Mind analizza subito il contenuto e suggerisce azioni utili, come salvare una data nel calendario o aggiungere un promemoria. Tutto ciò che viene catturato viene salvato nel Mind Space, un nuovo spazio digitale accessibile direttamente tra le app del telefono o tramite la barra di ricerca AI (con uno swipe verso il basso dalla home).

Mind Space sfrutta l’intelligenza artificiale per comprendere il contenuto, generare descrizioni, parole chiave, informazioni utili e perfino tradurre il testo rilevato.

Ad esempio con uno swipe a tre dita su un poster di un evento, Plus Mind rileva la data e propone subito di aggiungerla al calendario, archiviando nel frattempo tutte le informazioni nel Mind Space. Oppure uno swipe su un articolo di moda consente all’AI di analizzare e riassumere i look presenti: l’utente potrà facilmente ritrovarli e accedere di nuovo al sito web con un solo tocco.