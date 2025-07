Arrivano le offerte GEEKOM per i Prime Day: mini PC con Intel i9 a prezzi assurdi su Amazon!

L’evento dell’estate è arrivato, con tantissimi sconti sul meglio della tecnologia e tutti i vantaggi della spedizione Prime (rapida e garantita). Se stati cercando un mini PC potente per gaming e produttività oppure una soluzione accessibile per studiare o lavorare, allora le offerte GEEKOM per gli Amazon Prime Day sono l’occasione che stavi aspettando. Tra le offerte disponibili ci sono modelli con processore i9 a prezzi imbattibili, ma anche mini PC super economici a partire da 150€!

Amazon Prime Day 2025: tutte le offerte sui mini PC GEEKOM con tante occasioni imperdibili

Crediti: GEEKOM

Le offerte sui mini PC GEEKOM dureranno per tutto il periodo dei Prime Day di Amazon, con sconti che sfiorano il 30% in meno. Tra le occasioni del momento è impossibile non citare GEEKOM IT12 2025, equipaggio con processore i7-1280P e fino a 32 GB di RAM e 1 TB di storage.

Un PC desktop in formato compatto ma senza rinunce lato performance: il dispositivo presenta una scocca metallica in formato mini ma all’interno c’è tutta la potenza di un processore Intel Core di 12° generazione con grafica Iris Xe, con un sistema di raffreddamento con un modulo interamente in rame (per la massima efficienza).

Perché scegliere l’edizione 2025? Si tratta di una versione con una ridotta emissione di calore grazie al consumo energetico inferiore; il tutto senza compromessi in termini di prestazioni e con un raffreddamento silenzioso, che lo rende ideale anche in ufficio.

Crediti: GEEKOM

Per chi cerca il top in termini di performance, allora la scelta giusta è GEEKOM IT13 2025 con tutta la potenza del processore i9-13900HK e la bellezza di 32 GB di RAM e 2 TB di spazio di archiviazione SSD (il tutto a 639€).

In questa versione aggiornata trova spazio un chipset Intel Core di 13° generazione con un aumento delle prestazioni del 10% per una maggiore potenza di calcolo ed un’esperienza multitasking ancora più fluida. Inoltre ritroviamo il medesimo design compatto, il sistema di raffreddamento efficiente e silenzioso e l’ampia connettività (c’è anche il Wi-Fi 6E).

Punti al massimo risparmio e ad un mini PC budget in grado di darti grandi soddisfazioni? Allora scegli GEEKOM Air 12, in promozione a 152€ nei giorni dei Prime Day. Si tratta di un mini PC perfetto per produttività e intrattenimento basilare, equipaggiato con un processore Intel N150 di 12° generazione, Wi-Fi 6, una ventola di raffreddamento con doppio tubo in rame, supporto fino a 3 monitor, Windows 11 Pro ed un design minimale e super compatto.

Per scoprire tutte le offerte GEEKOM attive su Amazon per i Prime Day dai un’occhiata alla pagina del brand. Di seguito trovi un elenco con i modelli più interessanti ed il prezzo scontato!

Mini PC Modello Prezzo Offerta Prime Day GEEKOM IT12 2025 Edition i7-1280P, 16/512 GB 489€ 415.65€ GEEKOM IT12 2025 Edition i7-1280P, 32 GB/1 TB 549€ 466.65€ GEEKOM IT12 i5-12450H, 16/512 GB 469€ 398.65€ GEEKOM IT12 i9-12900HK, 32 GB/1 TB 699€ 594.15€ GEEKOM IT13 2025 Edition i9-13900HK, 32 GB/2 TB 799€ 639.2€ GEEKOM IT13 2025 Edition i9-13900HK, 32 GB/1 TB 749€ 636.65€ GEEKOM XT13 Pro i9-13900HK, 32 GB/1 TB 749€ 636.15€ GEEKOM GT1 Mega U9-185H, 32 GB/2 TB 1.149€ 976.65€ GEEKOM IT1 MEGA U5-125H, 32 GB/1 TB 649€ 551.65€ GEEKOM IT1 MEGA U9-185H, 32 GB/2 TB 999€ 849.15€ GEEKOM A6 R7-6800H, 32 GB/1 TB 499 424.15€ GEEKOM A6 R7-6800H, 16/512 GB 449€ 381.65€ GEEKOM A5 2025 Edition R5-7430U, 16/512 GB 329€ 279.65€ GEEKOM A5 R7-5825U, 16/512 GB 349€ 279.65€ GEEKOM A8 R7-8745HS, 32 GB/1 TB 649€ 551.65€ GEEKOM A8 R9-8945HS, 32 GB/2 TB 899€ 764.15€ GEEKOM Air12 N150, 16/512 GB 259€ 220€ GEEKOM Air12 Lite N150, 8/256 GB 179€ 152.15€ GEEKOM Air12 Lite N150, 16/512 GB 229€ 194.65€

Contenuto realizzato in collaborazione con GEEKOM.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.