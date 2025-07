Motorola RAZR 60 luccica nell’elegante versione Swarovski

Ad aprile Motorola ha lanciato i suoi nuovi smartphone pieghevoli, ancora una volta una coppia di flip phone dallo stile inconfondibile. A quanto pare il brand non ha ancora finito e prossimamente dovrebbe arrivare anche una variante di Motorola RAZR 60 in edizione speciale Swarovski, realizzato con uno stile differente ed impreziosito dai celebri cristalli.

Motorola RAZR 60 in edizione Swarovski: ecco le prime immagini della versione di lusso del pieghevole

Crediti: ytechb

Una delle caratteristiche principali degli smartphone Motorola è la collaborazione con PANTONE che porta come risultato delle colorazioni stilose e decisamente fuori dagli schermi (ma sempre piacevoli). Inoltre l’azienda cerca anche di utilizzare materiali particolari, per un effetto finale ancora più premium.

I nuovi pieghevoli Motorola RAZR 60 e 60 Ultra non fanno eccezione: entrambi sono realizzati in materiali diversi dal solito vetro come vetro-legno, tessuto ed eco-pelle; tutte le versioni presentano colori PANTONE, per un stile unico.

In base a quanto emerso il modello base potrebbe diventare ancora più stiloso: Motorola RAZR 60 è stato avvistato in versione Swarovski, con una cover blu ghiaccio tempestata di cristalli (non è chiaro se sia in tessuto o eco-pelle). Resta da vedere se quest’edizione speciale sarà esclusiva del modello USA (chiamato RAZR 2025) oppure se arriverà anche alle nostre latitudini.

Motorola Razr 60 con Moto AI 8/256 GB, 50MP OIS + 13MP, selfie 32MP, display esterno 3.63", interno 6.9" pOLED, 120Hz, MediaTek Dimensity, 256GB, PANTONE... 999,00€ 612,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 14/07/2025 12:39

Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 73,99 x 88,08 x 15,85 mm (chiuso) e 73,99 x 171,30 x 7,25 mm (aperto) per 188 grammi

Certificazione IP48

Display esterno p-OLED LTPO da 3,6″ HD+ (1.066 x 1.056 pixel) con refresh rate a 90 Hz, 10 bit, fino a 1.700 nit, protezione Gorilla Glass Victus interno p-OLED LTPO da 6,9″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 10 bit, fino a 3.000 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7400X a 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G615 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

256 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

Batteria da 4.500 mAh con ricarica da 30W e wireless da 15W

Fotocamera da 50 + 13 MP (f/1.7-2.2) con OIS e ultra-wide/macro FOV 120°

Selfie camera da 32 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, Moto AI, Google Gemini

Android 15 con Hello UI

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.