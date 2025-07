Moto G06 svelato da uno store italiano: c’è anche il prezzo

È in arrivo un nuovo budget phone targato Motorola: il dispositivo è stato avvistato in uno store online italiano, con tanto di prezzi e dettagli sulle colorazioni. Si tratta di Moto G06, aggiunta economica alla serie che dovrebbe fare capolino a stretto giro.

Uno store italiano conferma il lancio di Moto G06: colorazioni e prezzo prima del debutto

Crediti: xpertpick

Purtroppo al momento non ci sono né immagini né dettagli sulle specifiche: il rivenditore si è limitato ad inserire il dispositivo nel suo database, con nome commerciale, tagli di memoria, colorazioni e prezzo. Moto G06 dovrebbe debuttare in Italia nelle configurazioni da 4/64 GB e da 4/256 GB, rispettivamente a 122,9€ e 169,9€.

Nonostante la sua natura budget il dispositivo avrà dalla sua tre colorazioni PANTONE (chiamate Arabesque, Tapestry e Tendril).

Lanciato in Italia lo scorso dicembre, Moto G05 è un telefono economico basato sul SoC Helio G81 Extreme e dotato di uno schermo da 6,67″ HD a 90 Hz, 5.200 mAh di batteria con ricarica da 18W ed una fotocamera principale da 50 MP.

Il nuovo modello non ha ancora una data ma è probabile che non manchi molto all’uscita: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.