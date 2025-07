Microsoft Edge diventa un browser AI grazie alla nuova Copilot Mode

Microsoft sta rivoluzionando il suo browser Edge con l’introduzione sperimentale della nuova Copilot Mode, una modalità potenziata dall’intelligenza artificiale. Questa innovazione mira a trasformare l’esperienza di navigazione, rendendola più intelligente e proattiva, in grado di eseguire azioni per conto degli utenti.

Microsoft punta forte sull’AI: nel browser Edge arriva la Copilot Mode

La Copilot Mode è progettata per fungere da assistente personale direttamente nel browser. Tra le sue capacità principali, spicca la possibilità di cercare informazioni su tutte le schede aperte, offrendo un aiuto prezioso in attività quotidiane come la prenotazione di ristoranti. Gli utenti potranno chiedere a Copilot di confrontare una serie di hotel o riassumere il miglior acquisto da più schede prodotto.

L’assistente AI sarà presente anche nella barra degli indirizzi e supporterà la navigazione vocale per trovare informazioni sui siti web o aprire schede specifiche. Sean Lyndersay, VP di Microsoft Edge, ha dichiarato che Copilot guiderà gli utenti nei loro compiti e organizzerà la navigazione in “percorsi tematici utili”. Con il permesso degli utenti, Copilot potrà persino accedere alla cronologia di navigazione e alle credenziali per effettuare prenotazioni a loro nome.

Microsoft sottolinea che la Copilot Mode è una funzione opzionale e può essere disattivata in qualsiasi momento dalle impostazioni di Edge, permettendo agli utenti di continuare a navigare come di consueto, nel caso non fossero interessati alla modalità AI. Essendo una funzionalità “sperimentale”, la Copilot Mode è inevitabilmente destinata ad evolversi nel tempo.

Per un periodo limitato, la modalità sarà gratuita, sebbene con limiti di utilizzo per alcune funzionalità di Copilot, suggerendo che in futuro potrebbe essere legata a un abbonamento.