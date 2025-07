Microsoft presenta Copilot Appearance: l’AI personalizzata che invecchia con te

Microsoft sta ridefinendo il concetto di assistente AI con Copilot, puntando a una personalizzazione così profonda che esso invecchierà e avrà una identità permanente. Questa visione piuttosto audace, promossa da Mustafa Suleyman, il CEO AI di Microsoft, immagina Copilot come un’entità che sviluppa una “patina digitale”, un concetto che evoca l’usura e il carattere che gli oggetti amati acquisiscono nel tempo. L’obiettivo è portare un senso di età e storia in un mondo digitale che apparentemente ne è privo.

Un avatar animato che cresce insieme a noi: la particolare visione di Copilot Appearance

Crediti: Microsoft

Un passo significativo verso questa visione è l’introduzione di Copilot Appearance, una nuova funzionalità lanciata in fase di anteprima: si tratta di un personaggio virtuale che interagisce con gli utenti attraverso espressioni in tempo reale, voce e memoria colloquiale. Copilot Appearance può sorridere, annuire e mostrare sorpresa in base alla conversazione. Sebbene sia attualmente accessibile a un sottoinsieme di utenti in Stati Uniti, Regno Unito e Canada tramite i Copilot Labs, questa mossa è chiaramente il prossimo passo di Microsoft nella missione di personalizzare il suo assistente AI.

Suleyman, con la sua esperienza come co-fondatore di Google DeepMind e la sua recente guida di Inflection AI (di cui gran parte del team è confluito in Microsoft), ha profondamente influenzato la riprogettazione di Copilot, rendendolo più simile a Pi, il chatbot AI personalizzato di Inflection AI. Oltre a queste innovazioni di Copilot, Suleyman ha espresso il desiderio di migliorare l’ambiente di lavoro sul desktop di Windows. Questo suggerisce potenziali e significative modifiche future all’applicazione Copilot su Windows o integrazioni più profonde con i PC Copilot Plus di Microsoft. La visione di Microsoft è quella di un’AI che non solo assiste, ma evolve e si adatta, diventando una parte intrinseca e meno distraente della nostra vita digitale.