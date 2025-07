Tira aria di Meizu 22: la prima immagine promette cornici sottilissime

La compagnia cinese ha iniziato a scaldare i motori in vista del debutto di Meizu 22. Il lancio del nuovo top di gamma è atteso per il mese di agosto e per ingannare l’attesa ecco la prima immagine ufficiale, insieme ad un render leak. Il debutto si fa sempre più vicino!

Meizu 22 nella prima immagine ufficiale: sarà il top di gamma bianco con le cornici più sottili al mondo

L’immagine che vedete in alto è stata pubblicata dai profili social cinesi di Meizu: si tratta della parte frontale del prossimo top di gamma, caratterizzata da un ampio schermo piatto con cornici sottili ed un foro centrale per la selfie camera. La casa asiatica promette che Meizu 22 sarà lo smartphone bianco con le cornici più sottili al mondo.

Secondo quanto rivelato i bordi simmetrici misurano appena 1,2 mm, uno spessore da record. Per quanto riguarda l’accento sulla colorazione bianca, Meizu è sempre stato un brand fiero per i suoi telefoni candidi: il colore bianco, infatti, non viene utilizzato solo per la scocca posteriore ma anche per le cornici frontali, per un’esperienza Total White.

Comunque l’azienda non ha ancora svelato la data di presentazione di Meizu 22: il lancio è previsto ad agosto, quindi sicuramente arriveranno altre novità nel corso dei prossimi giorni.

Per quanto riguarda l’immagine di copertina, si tratta di un render leak: il top di gamma dovrebbe adottare un look differente rispetto a Meizu 21 e 21 Pro, pare con un modulo fotografico squadrato. In merito alle specifiche dovremmo trovare lo Snapdragon 8 Elite o al massimo la versione potenziata Leading Edition.

Per il futuro Snapdragon 8 Elite 2 (ancora inedito) è probabile che bisognerà attendere Meizu 22 Pro. Il fratello maggiore dovrebbe fare capolino successivamente, almeno secondo varie voci.