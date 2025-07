Il portatile rollable di Lenovo costa un occhio della testa

Dopo la presentazione al CES 2025, il primo notebook arrotolabile di Lenovo è ora disponibile all’acquisto. Si tratta di un dispositivo unico nel suo genere, dotato di una ampio schermo in grado di espandersi verso l’alto. Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 è acquistabile anche in Italia ma il prezzo è decisamente da capogiro.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6: il primo portatile arrotolabile del brand arriva in Italia, in vendita ad un prezzo salato

Nel corso degli anni Lenovo ci ha abituato ai suoi esperimenti e a terminali concept. Questa è la prima volta che il produttore cinese rilasciata un laptop rollable a livello commerciale, una novità per chi cerca un terminale in grado di offrire più spazio all’occorrenza.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 monta un display capace di espandersi da 14″ a 16,7″ di diagonale: in questo modo le dimensioni del notebook restano compatte ma grazie al pannello arrotolabile le dimensioni dello schermo possono variare per adattarsi alle esigenze dell’utente.

A bordo troviamo un processore Intel Core Ultra 7 258V con grafica Intel Arc integrata, 32 GB di RAM e 1 TB di storage SSD. Non mancano funzionalità legate all’AI per migliorare il flusso di lavoro. Per quanto riguarda il prezzo si parte da ben 4.499€, una cifra sicuramente non per tutti. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, con tutti i dettagli.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 1,41/1,91 x 30,35 x 23,06 cm (ripiegato), 1,41/2,36 x 30,35 x 23,06 cm (aperto), 1.69 kg

Certificazioni: MIL-STD-810H

Colorazioni: Luna Grey

Display: Rollable OLED 14″/16,7″ 2.3K (2.000 x 2.350 pixel) con refresh rate 120 Hz, 400 nit di luminosità di picco, DCI-P3 100%

Sicurezza: lettore d’impronte digitali nel tasto di accensione

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.000 mm 2

Processore: Intel Core Ultra 7 258V (LPE-core fino a 3,7 GHz P-core fino a 4,8 GHz/MOP 32 GB)

Grafica: Intel Arc integrata 140V

RAM: 32 GB LPDDR5X-8.533MT/s

Storage: 1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC

Batteria: 66 Wh

Ricarica: 65W

Fotocamera: RGB + IR da 50 MP con doppio microfono e coperchio per la privacy

Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Altoparlanti Harman Kardon, Dolby Atmos, Microfoni doppio array, 2 USB-C (Thunderbolt 4, USB da 40 Gbps) con erogazione di potenza e DisplayPort, tastiera retroilluminata, tasto Copilot, Touchpad tattile

Sistema operativo: Windows 11 Pro 64

