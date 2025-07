iPhone Fold sfiderà Samsung Galaxy Z Fold 8: c’è una nuova “conferma”

Il periodo d’uscita dell’inedito iPhone Fold si fa più preciso, grazie alle ultime indiscrezioni. Il rivale di Samsung Galaxy Z Fold 8 dovrebbe debuttare in tutto il mondo nel corso del 2026 e le nuove “conferme” sul prezzo sembrano puntare ad una cifra in linea con il competitor principale.

iPhone Fold ha una periodo d’uscita: ecco quando dovrebbe arrivare, secondo le ultime indiscrezioni

Crediti: 9to5mac

Lo rivela il colosso finanziario JPMorgan in una delle ultime ricerche di mercato per gli investitori: la nuova serie iPhone 17 debutterà nel corso dei prossimi mesi ma all’apparenza non ci saranno grandi novità. Di conseguenza tutta l’attenzione degli investitori sarebbe concentrata sui lanci previsti nel corso del prossimo anno.

Il primo iPhone pieghevole dovrebbe debuttare a settembre 2026, insieme alla gamma iPhone 18. JPMorgan prevede vendite di circa 45 milioni di unità entro il 2028, con un’influenza considerevole sul mercato dei foldable da parte di Apple. Nel 2025 le vendite dei pieghevoli sarebbero di circa 19 milioni di unità, quindi le previsioni del colosso finanziario puntano vedono un successo enorme per iPhone Fold.

Il prezzo dovrebbe partire da 1.999$, una cifra appetibile che lo renderebbe il rivale perfetto per Samsung Galaxy Z Fold 8. L’attuale pieghevole di Samsung è in vendita negli USA nelle versioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB, rispettivamente a 1.999$, 2.119$ e 2.419$. Quindi il modello di Cupertino dovrebbe essere in linea con il terminale della casa sudcoreana.

Per quanto riguarda la parte tecnica, iPhone Fold dovrebbe offrire un ampio schermo pieghevole da 7,8″ (senza alcuna grinza) mentre all’esterno ci sarebbe un pannello da 5,5″. Ci sarebbe grande attenzione alla resistenza con una struttura in telaio ed una cerniera con metallo liquido.