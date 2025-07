iPhone 17 senza segreti: un leak svela le colorazioni dell’intera serie

Ogni anno c’è grande attesa per i nuovi iPhone e e le colorazioni in cui verranno proposti, con i fan che sperano sempre in qualche colore particolar per rendere il proprio smartphone più particolare. Un nuovo leak, se confermato, potrebbe accendere le speranze dei fan con dei colori per la serie iPhone 17 che faranno scattare l’amore (o l’odio) immediatamente.

Apple azzarda: iPhone 17 Pro sarà disponibile anche in arancione?

Crediti: Majin Bu

La presentazione dei nuovi iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro (Max) è attesa nel mese di settembre, ma un nuovo leak ha acceso i riflettori su quelle che potrebbero essere le colorazioni proposte da Apple per gli smartphone del 2025. Oltre ai già citati azzurro e light gold, sembra esserci anche una new-entry per quanto riguarda i modelli di punta, con potrebbero addirittura tingersi di arancione. Di seguito la lista completa.

iPhone 17

Nero

Bianco

Grigio metallizzato (Pantone 18-4005-TPG)

Verde (Pantone 2282 U)

Viola (Pantone 530 U)

Azzurro (Pantone 658 U)

iPhone 17 Air

Nero

Bianco

Azzurro (Pantone 657 U)

Light Gold (Pantone 11-0604 TPG Gardenia)

iPhone 17 Pro e Pro Max

Nero

Bianco

Grigio (simile al Natural Titanium)

Blu scuro (Pantone 19-4025 TPG Mood Indigo)

Arancione (Pantone 1501243 TCX Papaya)

Per il momento, ovviamente, si tratta di semplici indiscrezioni, vi invitiamo quindi ad attendere maggiori informazioni direttamente da Apple.