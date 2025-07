L’hub per la smart home di IKEA si aggiorna con un’importante novità

A distanza di due anni dall’annuncio ufficiale dell’arrivo del supporto, l’hub per la smart home IKEA Dirigera si aggiorna finalmente per supportare il nuovo protocollo Matter. Il dispositivo del celebre produttore di mobili svedese, infatti, potrà molto presto interagire con gli altri elementi della domotica tramite il nuovo protocollo unificato che promette di rivoluzionare e semplificare la gestione della casa intelligente.

L’hub IKEA Dirigera supporta finalmente il protocollo Matter

Crediti: IKEA

Grazie ad un nuovo aggiornamento firmware, l’hub IKEA Dirigera guadagna finalmente il supporto per il protocollo Matter, a distanza di due anni dall’annuncio e dopo circa 6 mesi dall’inizio dei test in beta. Questo nuovo aggiornamento consentirà ai dispositivi Zigbee di IKEA collegati all’hub Dirigera di poter essere controllati tramite il protocollo Matter, e quindi essere facilmente configurati anche all’interno di altri ecosistemi domotici.

Dal mese di luglio 2025, inoltre, è disponibile in Beta un nuovo aggiornamento che permette all’hub Dirigera di utilizzare tutte le funzionalità di Matter, incluse quelle di Controller. Questo significa che tramite l’hub sarà possibile aggiungere al proprio ecosistema qualsiasi altro dispositivo compatibile con lo standard per la domotica. Al momento, tuttavia, non abbiamo ancora informazioni sulla data di lancio in versione stabile dall’aggiornamento.

Per chi non lo sapesse, Il protocollo Matter è uno standard aperto per la connettività di dispositivi intelligenti, sviluppato con l’obiettivo di migliorare l’interoperabilità e semplificare la comunicazione tra i dispositivi IoT (Internet of Things) per la casa intelligente, creato dal gruppo di lavoro Connectivity Standards Alliance (CSA) con il supporto di aziende leader nel settore della tecnologia come Apple, Google, Amazon, e altre. Per maggiori informazioni sull’argomento, vi consigliamo di visitare il nostro approfondimento dedicato.

