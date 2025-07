Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione nel modo in cui ci prendiamo cura della casa; sempre più persone scelgono di affidarsi a dispositivi intelligenti per risparmiare tempo, energia e fatica. Robot aspirapolvere, lavapavimenti automatici, dispositivi 2-in-1… il mercato dei prodotti per la pulizia domestica è in continua crescita, e il 2025 non fa eccezione.

Se anche voi state pensando di fare il salto verso una casa più smart e pulita, questo momento dell’anno può essere uno dei più adatti perché dall’8 all’11 luglio è in corso l’Amazon Prime Day 2025, un evento attesissimo durante il quale tantissimi prodotti inclusi alcuni dei migliori robot e lavapavimenti in circolazione sono in offerta con sconti esclusivi.

Ecco i 3 modelli che secondo me vale assolutamente la pena acquistare durante il Prime Day, selezionati in base a prestazioni, innovazione e convenienza.

I 3 migliori Robot e Lavapavimenti in offerta per l’Amazon PrimeDay 2025

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra

Se state cercando un lavapavimenti versatile, potente e facilissimo da usare, il Tineco Floor One S7 Stretch Ultra è una scelta praticamente perfetta. Una delle caratteristiche che colpisce subito è il suo design compatto ma estensibile, che gli permette di arrivare facilmente sotto divani e mobili bassi; grazie allo snodo di cui è dotato, lui riesce a pulire efficacemente anche sotto i letti visto che si piega fino a 180 gradi. È leggerissimo da manovrare, grazie a un sistema di rotazione fluido e a una testa ultra-flessibile, dettaglio che lo rende perfetto anche in spazi ristretti o pieni di ostacoli.

Crediti: Tineco

Ma la vera rivoluzione è però racchiusa all’interno: il cuore di questo Tineco è il sistema iLoop Smart Sensor, che rileva in tempo reale il livello di sporco sul pavimento e regola automaticamente sia la potenza di aspirazione che la quantità d’acqua utilizzata. In pratica, per chi lo utilizza non c’è niente di più semplice che passarlo solo sul pavimento, perchè per il resto lui fa tutto da solo.

In più, il Tineco S7 è dotato di un sistema di autopulizia ad alta temperatura che dopo ogni utilizzo, pulisce e igienizza internamente i suoi rulli a 75°C, evitando la formazione di cattivi odori, batteri e accumuli di sporco. Nella base di autolavaggio è garantita anche la ricarica della lavapavimenti di casa Tineco che, tra le altre cose, assicura una autonomia fino a 50 minuti, che riesce a coprire superfici medio-grandi (100-120 mq all’incirca) con una sola carica. È perfetto per chi ha animali in casa, bambini piccoli o semplicemente poco tempo da dedicare alle pulizie. Con gli sconti dell’Amazon Prime Day, fino all’11 Luglio è possibile pagarlo il 40% in meno: da 699€ a 419€.

Dreame H15 Pro Heat

Se vi state chiedendo se oggi esista un lavapavimenti capace non solo di pulire in modo efficace, ma anche di raggiungere i punti più difficili e regolarsi da solo in base allo sporco, allora il Dreame H15 Pro Heat è la risposta che stavate aspettando.

Questa nuova versione della linea H15 porta con sé un concentrato di tecnologie avanzate, a partire da una novità davvero interessante: il sistema GapFree AI DescendReach, ovvero un un braccio robotico intelligente che scende automaticamente per colmare lo spazio di circa 2 cm tra pavimento e battiscopa, quello che spesso i modelli tradizionali lasciano scoperto. Il braccio si attiva in soli 0,2 secondi, scendendo con precisione millimetrica per rimuovere polvere e detriti anche negli angoli più scomodi. E inoltre, per evitare macchie d’acqua, c’è un raschietto integrato che entra in contatto diretto col suolo, lasciando il pavimento asciutto e senza aloni.

Crediti: Dreame

Dreame ha introdotto anche il sistema ThermoRinse, un lavaggio a 85°C che sfrutta acqua calda e detergente per sciogliere lo sporco più ostinato, come olio, grasso o macchie incrostate. E sì, è delicato anche sui pavimenti in legno, quindi si può usare tranquillamente anche sui parquet o altre superfici sensibili. Ma la cosa più figa di tutte è il lavaggio ad altissima temperatura: una volta riposta nella sua stazione, la spazzola viene completamente immersa e risciacquata in acqua pulita a 100°C, per un livello di igiene davvero non comparabile ad altri brand. .

Il prezzo di partenza di questo Dreame H15 Pro Heat era di 699 euro, ma durante il Prime Day 2025 lo trovate in offerta a 549€, un ottimo prezzo per un dispositivo di fascia alta che può davvero fare la differenza nella pulizia quotidiana.

Roborock Saros 10R

Se invece preferite puntare su un robot completamente automatico, anzichè una lavapavimenti manuale, potreste virare sul Roborock Saros 10R, senza dubbio il robot lavapavimenti più avanzato del momento. Parliamo di un dispositivo completamente autonomo, che aspira, lava e si autogestisce senza che voi dobbiate fare praticamente nulla. Grazie alla navigazione LiDAR 3D e all’intelligenza artificiale integrata, riesce a mappare perfettamente la tua casa, evitare ostacoli in tempo reale e riconoscere i diversi ambienti.

Saros 10R

Il Saros 10R è dotato di una potenza di aspirazione impressionante: fino a 19.000 Pa, e questo significa che raccoglie anche i detriti più difficili del calibro di briciole, peli di animali e polvere sottile. La parte lavapavimenti è gestita dalla tecnologia VibraRise 3.0, che combina vibrazioni ad alta frequenza con il sollevamento automatico del mop quando passa su tappeti o superfici sensibili. In pratica, lava solo dove serve, evitando di inzuppare tutto il resto, per una ottimizzazione impeccabile sia dei consumi di batteria sia dei tempi dei cicli di pulizia.

In più, ha una base di ricarica avanzata che svuota automaticamente il serbatoio della polvere, ricarica l’acqua, e igienizza i mop. In pratica con questo Saros 10R, potreste letteralmente dimenticarvi di avere un robot in funzione, perchè fa tutto da solo. Durante il Prime Day 2025, lo si può portare a casa a 1.249€, risparmiando ben 250€ rispetto al prezzo originale.

