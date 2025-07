Huawei MatePad 11.5 (2025) ufficiale con display PaperMatte e tanta batteria

Oltre agli ultimi top di gamma della famiglia Pura il colosso cinese ha annunciato anche un nuovo tablet con tecnologia PaperMatte destinato ai mercati Global. Huawei MatePad 11.5 (2025) è perfetto per chi cerca un dispositivo in grado di non affaticare gli occhi, con tanta batteria ed una scocca sottile e maneggevole.

Huawei MatePad 11.5 (2025): tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global

Crediti: Huawei

Il nuovo tablet si presenta come il successore di MatePad 11.5 lanciato nel 2023, anche in Italia. A giugno scorso è stata la volta di MatePad 11.5 S mentre ora è tempo di ritornare al modello principale.

Proprio come gli altri terminali citati ritroviamo un display PaperMatte, l’ideale per non affaticare gli occhi grazie alla tecnologia antiriflesso migliorata e all’esperienza visiva simile alla carta (utile sia per la produttività che per godersi un e-book senza sforzo).

Huawei MaterPad 11.5 (2025) monta un pannello LCD IPS da 11,5″ con risoluzione 2.5K, rapporto in 3:2, refresh rate a 120 Hz ed una luminosità massima di 600 nit. Presente all’appello anche il supporto alla M Pencil di 3° generazione.

Il nuovo schermo PaperMatte riduce i riflessi del 60% e l’interferenza della luce del 99% mentre il nuovo filtro di polarizzazione circolare migliora ulteriormente la visibilità (funziona anche con gli occhiali da sole).

Crediti: Huawei

Dotato di un corpo sottile ed una scocca metallica, il nuovo tablet ospita una capiente batteria da 10.100 mAh con ricarica da 40W; il tutto è mosso dal SoC Kirin 8020, supportato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage. Di seguito trovate la scheda tecnica completa.

Huawei MatePad 11.5 (2025) – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 262,63 x 177,73 x 6,1 mm, 515 grammi

Display: Flat LCD IPS da 11,5″ 2.5K (2.456 x 1.600 pixel), 256 PPI, refresh rate a 120 Hz, colore a 8 bit, 100% sRGB, 600 nit di luminosità, schermo PaperMatte (opzionale)

Sicurezza: Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC: HiSilicon Kirin 8020, 7 nm SMIC

CPU octa-core 2 x 2 ,28 GHz 3 x 2,05 GHz 4 x 1,3 GHz

GPU: Maleoon 920

RAM: 8 GB LPDDR5X

Storage: 128/256 GB non espandibile

Batteria: 10.100 mAh

Ricarica: 40W

Fotocamera: 13 MP (f/1.8)

Selfie camera: 8 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4 speaker stereo, 2 microfoni, USB-C 2.0

Sistema operativo: Android con HarmonyOS 4.3

Prezzo e disponibilità in Europa

Annunciato insieme ai top di gamma della serie Pura 80 in versione Global, Huawei MatePad 11.5 (2025) arriverà in Europa entro fine mese: il prezzo è di 290€ per la versione standard da 8/128 GB. La variante superiore con display PaperMatte e memorie da 8/256 GB costa 430€.

Al momento non è dato di sapere quando arriverà in Italia, quindi restiamo in attesa di novità.