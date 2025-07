Huawei Mate XTs: nuovo nome e data leak per il prossimo tri-fold

Cambio di rotta per il nuovo tri-pieghevole del colosso cinese: il nome del dispositivo dovrebbe essere Huawei Mate XTs e potrebbe esserci un motivo preciso. Intanto spunta anche una possibile data, che vedrà il flagship sfidare la nuova serie di Cupertino.

Huawei Mate XTs sarebbe il nome del nuovo tri-fold: ecco quando dovrebbe debuttare

Mate XT – Crediti: Huawei

Conosciuto inizialmente come Mate XT 2, in realtà il nuovo tri-fold del brand dovrebbe debuttare col nome di Huawei Mate XTs. Il motivo è presto detto: non ci sarebbero novità tali da indicare un secondo capitolo, dato che si tratterebbe più di un upgrade.

Insomma, la nuova versione dovrebbe migliorare e perfezionare quanto c’era di buono con il primo capitolo, senza stravolgere le cose. Come visto in precedenza le aree di miglioramento sarebbero tre ossia chipset, fotocamere e connettività.

Struttura e display resterebbero invece invariati: Huawei Mate XTs avrebbe il medesimo design di Mate XT e lo stesso schermo OLED pieghevole in due punti e in grado di passare da 10,2″ a 7,9″ fino ad un minimo di 6,4″ (quando completamente chiuso).

La data d’uscita sarebbe fissata per il 12 settembre (in Cina), a ridosso del lancio dei nuovi iPhone 17. Comunque sia nel caso di Huawei che di Cupertino ancora non ci sono conferme ufficiali sul giorno dell’evento, ma si tratta ancora di indiscrezioni.

Infine ci sono anche dei dettagli sul prezzo: si vocifera di una cifra di partenza di 19.999 CNY (intorno ai 2.400€ al cambio), ossia lo stesso prezzo di Mate XT.