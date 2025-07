Honor Magic V5 è il pieghevole che non teme acqua né temperature estreme | Video

Il mondo degli smartphone pieghevoli ha un nuovo protagonista e non solo per le sue specifiche tecniche. La compagnia cinese ha lanciato di recente Honor Magic V5, flagship presentato in patria ma in arrivo anche in Italia nel corso dell’estate.

Per dimostrarne la robustezza, l’azienda ha pubblicato un video promozionale fuori dagli schermi: la clip non si limita a mostrare l’elegante design del telefono, ma lo mostra anche alle prese con alcune prove di resistenza estreme.

Honor Magic V5 protagonista di alcune sfide estreme: ecco i test di resistenza ufficiali, mostrati in un video spettacolare

Crediti: Honor

Il video promozionale inizia con Honor Magic V5 alle prese con una simulazione della pioggia battente (molto forte). La prova è coerente con la sua certificazione IP59, che garantisce protezione contro i getti d’acqua ad alta pressione.

Questo è solo l’inizio perché il telefono viene poi congelato e successivamente esposto a temperature molto elevate, dimostrando la sua capacità di resistere a condizioni termiche estreme.

Il test continua con una prova di resistenza agli impatti: Magic V5 viene colpito ripetutamente da sfere d’acciaio, uscendone indenne.

Insomma, il nuovo pieghevole di Honor non è soltanto il pieghevole più sottile al mondo (8,8 mm da chiuso e 4,1 mm da aperto) ma offre anche un’enorme robustezza. Inoltre parliamo di un terminale con specifiche di punta, una batteria enorme (da 6.100 mAh) ed un comparto fotografico da primo della classe.

Ricordiamo che il lancio in Italia è previsto per agosto: non c’è ancora la data precisa ma potete iscrivervi al sito ufficiale per ricevere dettagli sull’uscita (e sicuramente anche su un’offerta lancio).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.