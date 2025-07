Honor Magic V5 arriva in Europa: c’è la data ufficiale

A distanza di poco più di un mese dall’uscita in Cina, la compagnia asiatica è pronta al debutto di Honor Magic V5 in versione Global. La presentazione per l’Europa si terrà nel corso del mese di agosto ed ora è stata confermata la data precisa.

Honor Magic V5 Global è pronto al debutto in Europa: ecco quando arriverà il nuovo pieghevole

Crediti: Honor

L’evento di lancio europeo di Honor Magic V5 è fissato per il 12 agosto: al momento la conferma è arrivata per la Romania ma è probabile che questa sarà la stessa data per tutti i mercati europei. Restiamo in attesa di saperne di più e non appena arriveranno dettagli da Honor Italia aggiorneremo questo articolo.

Per quanto riguarda design e specifiche, non ci saranno differenze tra il modello cinese e quello Global ad eccezione della batteria. In base a quanto emerso si passerà dai 6.100 mAh a 5.820 mAh per i mercati internazionali.

In basso trovate la scheda tecnica completa mentre è già possibile iscriversi al sito ufficiale per ricevere uno sconto al momento dell’uscita.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm (chiuso) e 156,8 x 145,9 x 4,1 mm (aperto) per 217/222 grammi

Certificazione IP58/IP59

Display esterno OLED LTPO a 10 bit da 6,43″ Full HD+(2.376 x 1.060 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz

Display interno OLED LTPO a 10 bit da 7,95″ 2K+ (2.352 x 2.172 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU a octa-core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 5 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

Batteria da 6.100 mAh (Cina) e 5.820 mAh (Global) con ricarica rapida da 66W e wireless da 50W

da 6.100 mAh (Cina) e 5.820 mAh (Global) con ricarica rapida da 66W e wireless da 50W Fotocamera da 50 + 50 + 64 MP (f/1.6-2.0-2.5) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X e OIS

Selfie camera interna ed esterna da 20 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 con MagicOS 9.0.1

