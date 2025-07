Il futuro delle ricerche su Google è l’AI: ecco il nuovo Web Guide

Google continua a innovare, e la Web Guide è l’ultima dimostrazione di come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando la ricerca online. Questo esperimento di Search Labs promette di trasformare radicalmente il modo in cui scopriamo e interagiamo con i risultati di ricerca, rendendo l’esperienza più intuitiva ed efficiente, anche se a discapito degli editori e dei classici siti web.

Con Web Guide la ricerca su Google è ancora più dettagliata e strutturata, grazie all’AI

Crediti: Google

Web Guide è una funzionalità di Google che utilizza l’AI per organizzare intelligentemente la pagina dei risultati di ricerca. Invece di un semplice elenco di link, la Web Guide raggruppa i collegamenti web in base all’argomento, aiutando l’utente a trovare informazioni e pagine più facilmente. Questo significa si potranno esplorare contenuti correlati a specifici aspetti della ricerca in modo più strutturato e dettagliato.

Alla basa della nuova Web Guide c’è una versione personalizzata del modello Gemini di Google: questa potente AI è progettata per comprendere al meglio sia query di ricerca sia il contenuto presente sul web, creando capacità di ricerca avanzate che permettono di scoprire pagine che non si sarebbero potute eventualmente non trovare in precedenza. Il sistema utilizza anche una tecnica di “query fan-out”, eseguendo contemporaneamente più ricerche correlate per identificare i risultati più pertinenti.

nizialmente, la Web Guide sarà accessibile agli utenti che hanno aderito alla sperimentazione dalla scheda “Web” su Google Search, con la possibilità di tornare ai risultati standard in qualsiasi momento. Con il tempo, Google valuterà di estendere i risultati organizzati dall’AI anche ad altre sezioni di Search, inclusa la scheda “Tutti” i risultati, man mano che si scoprirà dove possono essere più utili.