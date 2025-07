Google Pixel Watch 4 punterà forte sulla salute? Ecco alcune funzionalità che potrebbero arrivare presto

La presentazione ufficiale del nuovo Google Pixel Watch 4 avverrà soltanto verso la fine di agosto, ma in rete sono iniziate ad apparire sempre più informazioni su quella che sarà la quarta generazione di smartwatch di Big G. In particolar modo, dopo aver visto le prime immagini e il prezzo in Europa dei dispositivi, oggi emergono nuove informazioni su quelle che potrebbero essere le funzionalità esclusive di Pixel Watch 4.

Google Pixel Watch 4 potrebbe essere in grado di tracciare anche l’ossigeno nel sangue in ogni momento

Crediti: 91mobiles, OnLeaks

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, Google Pixel Watch 4 potrebbe essere finalmente dotato di un nuovo sensore per il tracciamento dell’ossigeno nel sangue (SpO2), con una funzionalità che verrebbe eseguita in continuazione per monitorare in tempo reale questo parametro. Al momento, infatti, la SpO2 può essere monitorata da Pixel Watch 3 soltanto di notte, con gli avvisi per quando i livelli di ossigeno diventano troppo bassi.

Tra le altre funzioni, inoltre, potrebbe esserci finalmente anche la Comunicazione Satellitare d’Emergenza, ma al momento le informazioni in merito sembrano essere molto scarse. Per il software, invece, ci sarebbe una importante novità introdotta con Android 16: lo smartwatch, infatti, potrebbe supportare finalmente il cooldown delle notifiche, in modo da non riceverne troppe tutte in una volta.

Per maggiori informazioni sui dispositivi, tuttavia, non dovremo attendere troppo: l’evento Made by Google, infatti è fissato per il prossimo 20 agosto.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!