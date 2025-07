Google Pixel 10: un prototipo anticipa una grande novità per la fotocamera

La divisione hardware di Google ha problemi di sicurezza e questo ormai è risaputo. Al lancio di ogni modello arrivano tantissime anticipazioni grazie ai leak e sono vari i casi di prototipi avvistati online. È accaduto anche stavolta, con un dispositivo in vendita in rete: si tratta di un’unità prototipale di Google Pixel 10, che svela una grande novità in arrivo per il comparto fotografico.

Pixel 10: come migliorerà la fotocamera del prossimo top di gamma base di Google

Crediti: goofish

Il misterioso prototipo di Pixel 10 è comparso su un sito di aste cinese ed è in vendita con varie immagini allegate. Il design è sicuramente familiare ma è possibile notare i cambiamenti del modello base della serie rispetto al precedente Pixel 9.

Il design è invariato, con un modulo fotografico orizzontale che sporge dalla scocca; tuttavia a questo giro si passa dalla solita dual camera ad una tripla fotocamera.

Crediti: goofish Crediti: goofish

Google Pixel 10 si allinea quindi ai fratelli maggiori, ma le foto mostrano di più: il terzo sensore sembra essere un teleobiettivo periscopico, una caratteristiche che finora abbiamo trovato solo a bordo dei modelli Pro e Pro XL.

Tra le immagini troviamo anche uno scatto dedicato al Tensor G5, il prossimo SoC proprietario di Google realizzato con processo a 3 nm da TSMC.

La presentazione della nuova serie dovrebbe avvenire il prossimo 20 agosto: intanto sono già trapelate sia immagini e specifiche di Pixel 10 che di Pixel 10 Pro e 10 Pro XL.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 9 luglio)