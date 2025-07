Google Pixel 10 con ricarica magnetica: lo rivela un’immagine leak

Come al solito quando si parla di dispositivi Google, la mole di indiscrezioni è impressionante. Ormai la panoramica della serie Pixel 10 è quasi completa ed ora si aggiunge un ulteriore tassello, che anticipa una funzionalità che sarà apprezzata da chi guarda con interesse al mondo di Cupertino. Per la prima volta dovrebbe trovare spazio la ricarica wireless magnetica, una vera e propria rarità per quanto riguarda i dispositivi Android.

La serie Google Pixel 10 avrà il supporto alla ricarica magnetica, secondo questa immagine leak

Crediti: @evleaks (X)

Manca ancora una conferma ufficiale, ma l’immagine condivisa in queste ore dal noto insider Evan Blass parla chiaro. Il render mostra Google Pixel 10 in versione standard, senza alcuna cover protettiva e con un caricatore wireless simile alla soluzione MagSafe di Apple.

Di conseguenza l’ipotesi più plausibile è che il top di gamma Android avrà dalla sua la ricarica wireless magnetica, tramite una serie di magneti posizionati in cerchio intorno alla piastra della ricarica senza fili (subito sotto la scocca).

Le prime indiscrezioni sono arrivate già a giugno: Google dovrebbe lanciare una serie di accessori basati sullo standard Qi 2.2 e anche la serie Pixel 10 dovrebbe supportarlo. L’immagine leak di Evan Blass arriva come una vera e propria “conferma”, anche se come al solito è bene attendere il debutto ufficiale per fugare ogni dubbio.

Il render fa riferimento a Pixel 10 standard ma diamo per scontato che anche i fratelli maggiori 10 Pro e 10 Pro XL presenteranno la stessa feature.

L’appuntamento con i nuovi top di gamma di Google è fissato per il prossimo 20 agosto: mancano solo poche settimane prima di scoprire tutte le novità della gamma Pixel!