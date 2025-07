Aspetti i nuovi Google Pixel 10? Ci sono ottime notizie sui prezzi

Il lancio dei nuovi smartphone della serie Google Pixel 10 è atteso per il 20 agosto: manca ancora la conferma da parte della casa di Android, ma intanto hanno fatto capolino una sfilza di indiscrezioni. Design e specifiche sono praticamente noti, sotto forma di leak, ed ora tocca anche al prezzo in Europa e per fortuna ci sono buone notizie!

Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL e 10 Pro Fold: trapelano i prezzi in Europa

Pixel 10 – Crediti: Onleaks x Androidheadlines

A snocciolare tutti i prezzi dei telefoni è Roland Quandt, insider tra i più affidabili: ci sono tutti i tagli di Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL e perfino di 10 Pro Fold, il nuovo modello pieghevole della famiglia. Come avvenuto lo scorso anno, il foldable arriverà in Europa ma non è detto che sarà annunciato anche in Italia.

Pixel 10

128 GB – 899€

256 GB – 999€

Pixel 10 Pro

128 GB – 1.099€

256 GB – 1.199€

512 GB – 1.329€

1 TB – 1.589€

Pixel 10 Pro XL

256 GB – 1.299€

512 GB – 1.429€

1 TB GB – 1.689€

Pixel 10 Pro Fold

256 GB – 1.899€

512 GB – 2.029€

1 TB – 2.289€

Oltre agli smartphone, durante l’evento saranno annunciati anche i nuovi auricolari Pixel Buds 2a al prezzo di 149€ (secondo quanto rivelato da Roland Quandt).

I più appassionati avranno già notato che i prezzi della serie Pixel 10 sono identici a quelli dell’attuale gamma Pixel 9: a quanto pare Google non avrebbe previsto dei rincari, ma come al solito è bene precisare che si tratta di leak e non di informazioni ufficiali.

Le uniche differenze riguardano proprio i tagli di memoria: Pixel 10 Pro XL parte direttamente da 256 GB; inoltre sia Pixel 10 Pro che la versione Fold guadagnano la variante da 1 TB di storage, assente nella scorsa generazione (presente solo con Pixel 9 Pro XL).