Google Pixel 10 si mostra nel primo teaser ufficiale con una colorazione inedita

Il momento di scoprire tutti i dettagli su Pixel 10 si sta avvicinando sempre di più e Google ha deciso di stuzzicare i fan con un primo teaser del nuovo dispositivo. Sullo store ufficiale, infatti, è apparsa la pagina del nuovo smartphone con una breve animazione che mostra il nuovo design della decima generazione del telefono di Big G.

In arrivo un’offerta esclusiva su Google Pixel 10 per chi si iscrivi sul sito ufficiale

Crediti: Google

Google Pixel 10 sarà presentato soltanto il prossimo 20 agosto, ma Big G ha deciso di offrire a tutti una piccola anteprima di quello che sarà possibile aspettarsi durante l’evento Made by Google. In tutto il suo fascino, Google Pixel 10 Pro è apparso sul sito ufficiale nell’inedita colorazione Moonstone, che utilizza diverse sfumature di grigio per riprodurre il tono della superficie lunare.

Chi deciderà di iscriversi alla newsletter del sito ufficiale, inoltre, potrà ricevere un’offerta esclusiva direttamente il giorno della presentazione, per risparmiare fin da subito sull’acquisto dei nuovi smartphone Pixel 10 di Google. Al momento su questa promozione non si hanno altri dettagli, ma è possibile nuove informazioni emergano già nei prossimi giorni.