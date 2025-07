Google rinnova il player di YouTube, questa volta ispirandosi ad Apple

Nonostante l’ultimo aggiornamento sia arrivato soltanto alcuni mesi fa, Google sembra non essere ancora soddisfatta del design del player di YouTube, tanto da iniziare i test di una versione totalmente nuova e stravolta. Questa volta, l’ispirazione sembra essere arrivata direttamente da Apple e dal suo Liquid Glass, ma anche in questo caso gli utenti non sono affatto contenti.

YouTube abbraccia il Liquid Glass per la nuova versione del player video

Crediti: u/ranibowuniverse

Diversi utenti hanno segnalato sul web l’apparizione di una nuova versione del player di YouTube, completamente stravolta e dal design piuttosto ispirato al nuovo Liquid Glass che sta rendendo celebre iOS 26. Invece di un unico blocco con tutti i comandi, il nuovo player questa volta sembra essere composto da tre sezioni: lo slider della timeline, i pulsanti play e mute sulla sinistra e tutte le utility sulla destra. Un cambio radicale che sembra non essere affatto piaciuto agli utenti.

Il nuovo design, infatti, rompe quella che è la “memoria muscolare” associata ai comandi, con gli utenti che sono chiamati ad imparare nuovamente la posizione dei tasti più importanti e più utilizzati. Se il Liquid Glass ha scatenato polemiche ed ironie, l’adozione di uno stile molto simile sembra non aver funzionato neanche qui, con i tester che hanno dichiarato su Reddit di preferire di gran lunga la versione precedente.

Al momento il nuovo player di YouTube non è stato annunciato ufficialmente, ma potrebbe essere solo questione di ore prima di entrare negli esperimenti dedicati agli utenti di YouTube Premium.