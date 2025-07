Gli aggiornamenti dell’AI di Google diventano Gemini Drops: ecco le prime novità

Google sembra intenzionata ad allineare gli aggiornamenti di Gemini a quelli dei dispositivi Pixel, almeno per quanto riguarda il branding. La compagnia di Mountain View, infatti, ha annunciato l’arrivo dei Gemini Drops, che proprio come i Pixel Drops, introdurranno nuove funzionalità per l’intelligenza artificiale (probabilmente) a cadenza mensile.

L’AI di Google sarà potenziata dai nuovi Gemini Drops

Crediti: Google

I Gemini Drops sono aggioramenti mensili che presentano le novità dell’app Gemini e dell’intelligenza artificiale, mostrando anche suggerimenti che come sfruttare al meglio le inedite funzionalità. Si tratta, quindi, di una sorta di newsletter che faciliterà agli utenti il compito di rimanere sempre aggiornati sull’AI di Google, in modo da non perdersi neanche un novità.

Il primo Gemini Drop vede come protagonista la nuova Productivity Planner Gem che riunisce email, calendario e altro ancora in un unico posto per semplificare al massimo la gestione delle priorità degli impegni durante la giornata. Questa funzione può essere trovata nella sezione Esplora Gemme, nella selezione di Gemme realizzate direttamente da Google.

Con una cadenza mensile, il prossimo Gemini Drop dovrebbe arrivare nel mese di agosto e non vediamo l’ora di scoprire quale nuova funzionalità porterà con sé.