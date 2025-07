Google lancia Android 16 QPR1 Beta 3: tutte le novità

Dopo il lancio di Android Canary, Google continua lo sviluppo del sistema operativo mobile rilasciando in queste ore Android 16 QPR1 Beta 3. Alcuni dei cambiamenti visti nelle build Canary arrivano anche in questa nuova versione di test per gli sviluppatori, con tanto di bug fix e risoluzione dei problemi.

Lo sviluppo di Android 16 QPR1 prosegue: arriva oggi la terza beta

Crediti: Android

Android 16 QPR1 Beta 3 (BP31.250610.004) con le patch di sicurezza di luglio 2025 è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, e Pixel 9a, oltre che per Android Emulator destinato agli sviluppatori. Le novità non sono tantissime, ma riflettono alcuni dei cambiamenti visti in Android Canary.

Torna la funzione Battery Health

Modifiche all’interfaccia delle Impostazioni di sistema

Sistemato il tema dinamico per Pixel Launcher

Icone del meteo colorate per At a Glance

Risoluzione di bug e problemi noti

L’aggiornamento OTA è già disponibile per tutti gli iscritti all’Android Beta Program, ma gli utenti interessati possono installare Android 16 QPR3 anche manualmente con i file Factory Image e OTA disponibili nel nostro approfondimento.