Primo aggiornamento per Android 16: tutte le novità della patch di luglio

Dopo il lancio della versione stabile, Google sembra essere già pronto a ritoccare Android 16 con la prima patch mensile che introduce poche novità anche dal lato della sicurezza. Per la prima volta, infatti, le nuove patch di sicurezza non correggono falle con l’introduzione di una nuova versione, ma soltanto alcuni bug fix.

Android 16 si aggiorna, ma le novità sono poche

Crediti: Google, Canva

L’aggiornamento di luglio 2025 per Android 16 con il numero di build BP2A.250705.008 e le patch di sicurezza aggiornate al mese corrente è disponibile da oggi per Pixel 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, e 9a. Importante esclusione, in questo caso, per Pixel 6 e 6 Pro, mentre l’aggiornamento è obbligatorio per gli utenti di Pixel 6a per risolvere i recenti problemi con la batteria. Di seguito il changelog completo.

Display e grafica

Correzione per migliorare esperienze visive più fluide in app come Android Auto

Wifi

Correzione per migliorare la stabilità e le prestazioni della connettività Wi-Fi in determinate condizioni

Per effettuare l’installazione di questo nuovo aggiornamento è sufficiente recarsi nelle impostazioni di sistema del proprio smartphone Pixel e controllare la presenza di nuove patch OTA. Per l’installazione manuale, invece, è possibile utilizzare i file OTA e Factory Image che trovate all’interno del nostro approfondimento.

