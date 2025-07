Estate in bicicletta elettrica con i saldi di Geekmall: ecco tre modelli in sconto con coupon

L’Estate è ormai entrata nel vivo e le vacanze sono alle porte per tutti, per questo motivo Geekmall ha pensato ad una nuova promozione per permettere a tutti risparmiare sull’acquisto di una nuova bicicletta elettrica e godersi il periodo più caldo dell’anno pedalando all’aria aperta.

Tre e-bike per godersi l’estate risparmiando: ecco le nuove offerte di Geekmall

Crediti: Eleglide

Il primo modello in sconto è Touroll U2: una bici elettrica dotata di un motore da 250 W con una coppia massima di 55 Nm che raggiunge una velocità massima di 25 km/h. La sua batteria rimovibile da 48 V 15 Ah (720 Wh) offre un’autonomia eccezionale di oltre 150 km con una singola ricarica. Dispone di freni a disco idraulici per una frenata sicura e affidabile, con una distanza di arresto ridotta del 30% rispetto ai freni meccanici.

Il telaio atletico e i pneumatici da montagna da 29″x2,4″ garantiscono stabilità su vari terreni, ed è adatta a ciclisti alti tra 165 e 200 cm. Include un cambio Shimano a 7 velocità e un sensore di cadenza a 12 magneti per una guida fluida. Grazie all’offerta di Geekmall, Touroll U2 è disponibile oggi al prezzo di 649€ con spedizione gratuita dall’Europa.

Touroll MA2, invece, è caratterizzata da un motore centrale da 250 W con un’elevata coppia di 70 Nm e un sensore di coppia per un’assistenza alla pedalata reattiva. La bici è equipaggiata con una batteria rimovibile da 36 V 13 Ah (468 Wh) che offre un’autonomia fino a 100 km. I freni a disco idraulici e la forcella ammortizzata bloccabile da 80 mm migliorano sicurezza e comfort, riducendo lo spazio di frenata di circa il 30%.

Questa bicicletta offre un telaio a scavalco basso per facilitare la salita e la discesa, pneumatici da 27,5″x2,1″, cambio Shimano a 7 velocità e luci per illuminare il tragitto anche di notte. Grazie al coupon messo a disposizione da Geekmall, Touroll MA2 è disponibile oggi al prezzo di 949€, sempre con spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei del celebre store online.

Eleglide T2 è una e-bike equipaggiata con un motore da 36 V e 250 W che supporta una velocità massima di 25 km/h e offre una coppia di 45 Nm. Ha una batteria sostituibile da 486 Wh (36 V 13 Ah) che può percorrere fino a 100 km per carica in modalità assistita. È dotata di freni a disco idraulici di alta qualità, che riducono lo spazio di frenata del 30% rispetto ai freni meccanici.

La T2 include una robusta forcella ammortizzata con blocco, manubrio e sella regolabili per il comfort, pneumatici da 27,5″x2,1″ e un display LCD intelligente. Supporta inoltre il controllo tramite APP Eleglide per funzionalità aggiuntive come il blocco della bicicletta e la regolazione delle impostazioni. In questo caso, il coupon di Geekmall ci permette di acquistare Eleglide T2 al prezzo di 799€.

