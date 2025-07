DOOGEE V Pad ufficiale: il nuovo tablet 5G da 12″, subito in sconto su Amazon

L’ultima fatica del brand cinese è ufficiale in Italia, subito in doppio sconto su Amazon (con l’immancabile spedizione Prime). DOOGEE V Pad è il nuovo tablet 5G pensato per produttività e intrattenimento, perfetto per giocare e dotato di una suite Office completa a tutto tondo. Ecco tutti i dettagli su prezzo e disponibilità: il terminale è in offerta sia su Amazon che nello store ufficiale.

DOOGEE V Pad 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: DOOGEE

Stiloso e colorato, disponibile sia in blu che in nero, DOOGEE V Pad è un tablet dotato di connettività 5G ed un chipset Dimensity: si tratta di un dispositivo votato al multitasking, in grado di offrire un’esperienza fluida e scattante in ogni situazione.

Dotato di un’elegante scocca in metallo, il nuovo V Pad combina resistenza e stile in un corpo sottile: lo spessore è di soli 7,9 mm, per un peso di 572 grammi. A bordo troviamo un ampio schermo da 12″ di diagonale con risoluzione 2.4K e refresh rate a 90 Hz: il pannello presenta bordi sottili (7 mm) per un’esperienza visiva immersiva, mentre la configurazione Quad Speaker da 122 dB lo rende ideale per film, serie TV e giochi.

Crediti: DOOGEE

Il cuore del tablet è il Dimensity 7050 di MediaTek, accompagnato da 8 GB di RAM, fino a 24 GB aggiuntivi di Virtual RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Inoltre è possibile aumentare ulteriormente la memoria con una micro SD fino a 2 TB.

La batteria è un’unità da 8.800 mAh con ricarica da 18W: si tratta di un’unità adatta anche alle avventure outdoor, testata alle prese con temperature estreme fino a -10°C e in grado di fornire fino a 6 ore di riproduzione video. Tra le altre caratteristiche troviamo Android 15 lato software e la radio FM, un ritorno dal passato (parecchio gradito).

DOOGEE V Pad 5G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 7,9 mm di spessore, 572 grammi

Colorazioni: Nero stellato, Blu celeste

Certificazione IP: assente

Display: Flat LCD IPS da 12″ 2.4K+ (2.000 x 1.200 nit) con refresh rate a 90 Hz, rapporto in 5:3, colore a 8 bit

Sicurezza: Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC: MediaTek Dimensity 7050, 6 nm TSMC

CPU: octa-core 2 x 2,6 GHz – Cortex-A78 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G68 MP4

RAM: 8 GB LPDDR5

Storage: 256 GB espandibile tramite micro SD

Batteria: 8.800 mAh

Ricarica: 18W

Fotocamera: 13 MP

Selfie camera: 8 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C, Quad-speaker, Radio FM

Sistema operativo: Android 15

Prezzo e offerte

Crediti: DOOGEE

Il nuovo tablet DOOGEE V Pad 5G debutta su Amazon al prezzo speciale di 229,9€ con doppio sconto: nella pagina del prodotto è possibile riscattare un Coupon del valore di 100€ e poi, prima di procedere con l’acquisto basta utilizzare il codice “VPADVPAD” per un ulteriore sconto.

Oltre alla versione standard è presente anche il kit VIP comprensivo di custodia con tastiera, supporto da scrivania, mouse e stilo: in questo caso il prezzo finale è di 259,9€ utilizzando il Coupon nella pagina Amazon e riscattando il codice “RG5XNR56“.

Segnaliamo che il tablet è disponibile anche nello store ufficiale DOOGEE con uno sconto del 20%: basta riscattare il codice “KOLV20” per far scendere il prezzo a 264,7€ (versione standard) oppure a 278,3€ (versione VIP).

