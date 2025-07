Combatti il caldo con i condizionatori da esterno Cybertake: oggi in sconto con coupon

L’estate che stiamo vivendo è sicuramente tra le più calde che si siano mai viste e spesso anche all’aria aperta si rischia di soffrire fin troppo le alte temperature. Lo sanno bene i campeggiatori che spesso si muniscono di condizionatori portatili da esterno per garantirsi del refrigerio anche in tenda. Con i codici sconto Geekmall per Cybertake S1 Pro e S2 Pro, oggi è ancora più economico godersi l’aria fresca!

CYBERTAKE S1 Pro e S2 Pro in sconto: aria fresca anche in giardino a meno di 600€

Crediti: Cybertake

CYBERTAKE S1 Pro è un condizionatore portatile da esterno che combina un potente compressore Panasonic ad un’avanzata tecnologia inverter per fornire un raffreddamento rapido dell’ambiente. Con un peso di 9.6 KG, questo condizionatore può essere trasportato facilmente a mano e posizionato laddove c’è più necessità in quel momento: ideale sia per le tende da campeggio che per rinfrescare gli ambienti esterni.

Questo modello offre ben sei modalità d’uso tra cui AUTO, MAX raffreddamento rapido, ECO risparmio energetico, ECO+ sleep, deumidificazione e ventilatore, con la possibilità di essere alimentato con ogni tipo di presa, grazie al supporto 12V, 24V, 48V, 110V e 220V. Il dispositivo, inoltre, è certificato IPX4, quindi può resistere facilmente all’acqua, e continuare a funzionare indisturbato. Con una rumorosità massima di 55 dB, questo condizionatore può essere utilizzato anche di notte senza disturbare il sonno.

Grazie al codice sconto che trovate qui sotto, CYBERTAKE S1 Pro è disponibile su Geekmall al prezzo di 579€, con spedizione gratuita direttamente dall’Europa.

CYBERTAKE S2 Pro, invece, permette di climatizzare al meglio l’ambiente, sia che si stia cercando refrigerio che un caldo tepore. Questo condizionatore portatile, infatti, offre un raffreddamento da 5.100 BTU ed un riscaldamento da 1.800W, grazie al compressore inverter Panasonic che consente una rapida regolazione della temperatura per ogni stagione.

In soli 5 minuti, il condizionatore può raffreddare di 10° una tenda da campeggio, in modo da combattere la calura estiva in tempi da record. Il dispositivo, inoltre, è compatto e portatile con un peso di 11.6 KG, dotato di maniglia ergonomica che rende gli spostamenti estremamente semplici.

Il modello S2 Pro può essere collegato al Wi-Fi e controllato tramite l’app, per ridurre al minimo lo stress e godersi il climatizzatore anche all’aperto come fossimo a casa. Grazie all’offerta con codice sconto di Geekmall, CYBERTAKE S2 Pro può essere vostro al prezzo di 719€, ottenendo in regalo anche una cassa Tronsmart Mirtune H1 8W per animare le vostre serate a ritmo di musica.

