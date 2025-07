CHUWI AuBox ufficiale: il nuovo mini PC versatile e potente arriva in Italia

La compagnia cinese ha annunciato il lancio del suo nuovo mini PC CHUWI AuBox, ora disponibile in Europa e in Italia. Si tratta di una soluzione potente e versatile, ora disponibile nella configurazione con AMD Ryzen 7 8745HS (con 16/512 GB) ad un prezzo super conveniente con doppio sconto, in offerta lampo e con Coupon!

CHUWI AuBox: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo mini PC

Crediti: CHUWI

Ancora una volta CHUWI propone un terminale accessibile, dotato di dimensioni compatte e prestazioni di tutto rispetto. Il processore AMD Ryzen 7 8745HS (realizzato a 4 nm con 8 core, 16 thread ed una frequenza massima Turbo di 4,9 GHz) è l’ideale sia per la produttività che per l’intrattenimento. Inoltre la scheda grafica Radeon 780M strizza l’occhio al gaming (basilare) grazie al supporto al ray tracing hardware.

Crediti: CHUWI

Lato connettività ci troviamo di fronte ad un dispositivo in formato mini (solo 154 x 152 x 45 mm) ma dotato di tutto l’occorrente tra porte USB 4, USB-C, HDMI e il supporto fino a 4 monitor in 4K contemporaneamente. Inoltre parliamo di un modello personalizzabile fino a 64 GB di RAM e fino a 2 TB di storage SSD.

Crediti: CHUWI

In totale il mini PC offre fino a 12 porte per la connettività (compresi due ingressi Ethernet); non manca il Wi-Fi 6 per un collegamento stabile e veloce, così come il Bluetooth (in versione 5.1). Lato software troviamo Windows 11 Pro preinstallato mentre la ventola di raffreddamento integrata consente di tenere sempre sotto controllo le temperature (ma agendo in modo silenzioso).

CHUWI AuBox – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 154 x 152 x 45 mm, 740 grammi

Raffreddamento attivo con ventola silenziosa

Processore: AMD Ryzen 7 8745HS a 4 nm

CPU: octa-core, 16 thread, frequenza massima di 4.9 GHz

GPU: Radeon 780M con supporto al ray tracing

RAM: 16 GB DDR5 5.600 MHz (DDR5 Dual-channel SO-DIMM slot, espandibile fino a 64 GB)

Storage: 512 GB PCIe SSD (2 × M.2 2280 PCIe 4.0 SSD Slots, espandibile fino a 2 TB)

Alimentazione: 19V/6.32A, adattatore da 120W

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Porte: 1× Full-featured USB 3.2 Gen 2 Type-C Port 1× USB 4 2× USB-A 3.2 Gen 2 2× USB-A 2.0 1× HDMI 2.1 1× DisplayPort 1.4 2× LAN 2.5G 1× mini jack 3.5 mm 1× ingresso DC

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo mini PC CHUWI AuBox è disponibile all’acquisto direttamente tramite lo store europeo, al prezzo di 387.2€ utilizzando il codice sconto “ABO45“. In alternativa il terminale è acquistabile anche nello store Global.

Contenuto realizzato in collaborazione con CHUWI.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.