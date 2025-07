Il creatore di Twitter lancia bitchat: una nuova app che rivoluziona la messaggistica

Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, ha lanciato una nuova app di messaggistica che sta catturando l’attenzione del mondo tech: si chiama bitchat mesh e potrebbe molto presto rivoluzionare le chat istantanee. Dopo un breve periodo di beta, l’applicazione è ora ufficialmente disponibile sull’App Store per essere provata da tutti.

Bitchat mesh è una nuova app che utilizza il bluetooth per scambiare messaggi

Crediti: bitchat

A differenza delle tradizionali app di messaggistica che dipendono da una connessione internet, bitchat mesh si basa interamente sul Bluetooth per collegare gli utenti. Questa caratteristica la rende una soluzione peer-to-peer che non richiede l’accesso a server centrali. Il suo approccio privacy-first evita che vengano registrati account, senza che gli utenti debbano inviare le proprie informazioni, e soprattutto, senza alcuna raccolta di dati. Questo modello decentralizzato non solo garantisce maggiore riservatezza, ma potrebbe anche creare diversi problemi nei paesi con maggiore controllo. Ogni conversazione, inoltre, è protetta da crittografia end-to-end.

Utilizzare bitchat mesh è davvero molto semplice: all’avvio, l’app assegna un handle @ casuale che può essere personalizzato. Scorrendo a sinistra o toccando l’icona “users”, si può visualizzare un elenco di utenti raggiungibili tramite la rete peer-to-peer. Basta un tocco per avviare una sessione di chat privata. Poiché si affida al Bluetooth, la rete è in grado di rilanciare i messaggi e diffonderli ovunque, purché gli utenti nelle vicinanze abbiano l’app attiva.

Il progetto, inizialmente annunciato da Dorsey come un “progetto open-source del fine settimana”, è disponibile anche su Github. Attualmente, esiste un bug noto nella versione iOS che impedisce la connessione con i dispositivi Android, ma una correzione è già stata inviata ad Apple per l’approvazione. L’app è già disponibile anche Italia, ma soltanto su iOS: al momento non sappiamo quando arriverà su Android.

Download | bitchat mesh (App Store)