Stati Uniti contro il monopolio dell’App Store di Apple: arriva la difesa di Cupertino

Dopo l’Europa e diversi paesi in tutto il mondo, anche gli Stati Uniti sembrano intenzionati ad ampliare le possibilità di concorrenza sui marketplace digitali. Un gruppo di senatori bipartisan ha presentato nuovamente una proposta di legge del 2021, l’Open App Markets, con l’intenzione di limitare il potere e il controllo che Apple e Google esercitano sulle piattaforme mobile.

Una nuova proposta di legge potrebbe cambiare per sempre l’App Store di Apple

I senatori statunitensi Marsha Blackburn, Richard Blumenthal, Mike Lee, Amy Klobuchar e Dick Durbin hanno presentato nuovamente in parlamento l’Open App Markets, che potrebbe proporre anche anche negli Stati Uniti i medesimi cambiamenti che abbiamo visto in Europa con il DMA. La proposta di legge, infatti, introdurrebbe nello statuto americano i seguenti punti.

Proteggere il diritto degli sviluppatori di informare i consumatori sui prezzi più bassi e di offrire prezzi competitivi

Proteggere il sideload delle app

Promuovere la concorrenza aprendo il mercato agli app store di terze parti, alle app startup e ai sistemi di pagamento alternativi

Consentire agli sviluppatori di offrire nuove esperienze che sfruttino le funzionalità dei dispositivi dei consumatori

Offrire ai consumatori un maggiore controllo sui propri dispositivi

Impedire agli app store di svantaggiare gli sviluppatori

Stabilire misure di sicurezza per preservare la privacy, la sicurezza e la protezione dei consumatori

Se approvata, questa legge costringerebbe Apple e Google a consentire apertamento il sideloading, supportare gli store di terze parti e permettere l’utilizzo di metodi di pagamento alternativi per gli sviluppatori, proprio come accade in Europa grazie al Digital Markets Act. Per il momento, tuttavia, si tratta soltanto di una proposta che dovrà poi essere approvata dal senato e firmata dal presidente degli Stati Uniti.

La risposta di Apple non è tardata ad arrivare, con una nota stampa inviata ad alcune testate web: “Abbiamo creato l’App Store per offrire un’esperienza sicura e affidabile, apprezzata dai nostri utenti, e una fantastica opportunità di business per gli sviluppatori negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Ovunque operiamo, affrontiamo una forte concorrenza e siamo orgogliosi di essere un motore di innovazione e crescita economica. Temiamo che questa normativa in stile europeo possa esporre i nostri utenti a nuovi rischi per la privacy e la sicurezza, e continueremo a impegnarci a loro favore“.

In particolare, la compagnia di Cupertino ha diramato un nuovo comunicato dove elenca le presunte inesattezze della causa intentata dal Dipartimento di Giustizia, con le relative precisazioni in merito:

Il Dipartimento di Giustizia afferma che Apple soffoca il successo delle “super app”, nonostante le regole di Apple consentano e supportino tali app e, in effetti, oggi sull’App Store esista una moltitudine di “super app”.

Il Dipartimento di Giustizia afferma che Apple blocca lo streaming cloud dei giochi, nonostante consenta lo streaming dei giochi sia sul web che sull’App Store, dove può trasmettere i giochi direttamente agli utenti.

Il Dipartimento di Giustizia afferma che Apple degrada le app di messaggistica di terze parti, nonostante siano già ampiamente disponibili e molto popolari su iPhone.

Il Dipartimento di Giustizia afferma che Apple limita le funzionalità degli smartwatch di terze parti, nonostante possano essere efficacemente associati all’iPhone, condividere dati da e verso l’iPhone tramite un’app complementare e sfruttare alcune funzionalità sviluppate da Apple, che si stanno espandendo nel tempo.

Il Dipartimento di Giustizia afferma che Apple nega l’accesso all’hardware dell’iPhone necessario affinché i portafogli digitali di terze parti utilizzino la tecnologia tap-to-pay; tuttavia, Apple ha sviluppato e fornisce un meccanismo che protegge la sicurezza degli utenti.

