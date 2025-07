iPhone 17 Pro sarà un vero Camera Phone: tutte le novità in arrivo

Il momento della presentazione dei nuovi iPhone 17 è sempre più vicino, ma sul web continuano ad emergere rumor e indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le novità in arrivo per gli smartphone di Apple. In particolare, le ultime informazioni suggeriscono che iPhone 17 Pro potrebbe diventare un vero e proprio gioiellino per gli appassionati della fotografia.

Zoom ottico 8x, nuova app Pro Camera e un nuovo pulsante Controllo fotocamera per iPhone 17 Pro

Crediti: Majin Bu

Stando alle informazioni condivise da un leaker anonimo tramite MacRumors, il flagship di Apple potrebbe alzare ancora di più l’asticella per quanto riguarda il comparto fotografico. Il nuovo iPhone 17 Pro, infatti, potrebbe essere dotato di uno zoom telescopico fino a 8x, con la novità più grande che potrebbe essere rappresentata da una evoluzione dell’app Fotocamera in ottica professionale. Non mancherebbe, inoltre, un’altra aggiunta in stile Controllo Fotocamera.

Zoom ottico 8x telescopico

Nuova app Pro Camera

Un nuovo pulsante in stile Controllo fotocamera posizionato nell’angolo superiore

Per il momento, ovviamente, si tratta ancora di semplici indiscrezioni: per le conferme ufficiali dovremo attendere il mese di settembre, periodo in cui tradizionalmente Apple presenta la nuova linea di smartphone.