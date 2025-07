iPhone 17 Pro paparazzato dal vivo: confermati i leak sul design?

Sono settimane calde per Apple: tra la public beta di iOS 26 e le indiscrezioni sull’arrivo dei nuovi iPhone 17, la compagnia di Cupertino è praticamente sempre sulla bocca di tutti. A peggiorare la situazione “leak”, tuttavia, in queste ore sembra proprio che qualche dipendente non abbia prestato la giusta accortezza e si sia fatto paparazzare in compagnia del nuovo iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro potrebbe essere proprio come lo immaginavano i leak

Crediti: @Skyfops

Un utente di Twitter/X, passeggiando per Union Square a San Francisco a notato qualcosa che è subito stato degno di una foto da postare online: un dipendente di Apple, accompagnato dalla security, stava infatti presumibilmente testando le capacità sul campo del nuovo iPhone 17 Pro, nascosto da una vistosa cover che avrebbe dovuto nasconderne il design.

Le fotografie hanno fatto immediatamente il giro del web, confermando quello che era il design del nuovo smartphone proposto precedentemente dai leak. Il flagship di Apple, quindi, potrebbe effettivamente avere un’isola per la fotocamera estesa, con triplo sensore, flash LED e sensore LiDAR.

Per scoprire il nuovo iPhone 17 Pro, tuttavia, non manca ancora molto: l’evento di presentazione di Apple, infatti, dovrebbe tenersi nelle prime settimane di settembre.