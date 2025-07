Apple lavora già ad iOS 27: grande attenzioni per le funzionalità di iPhone Fold

Lo sviluppo di iOS 26 sta entrando nel vivo proprio in queste settimane, ma sembra che Apple stia già pensando al futuro, iniziando con largo anticipo i lavori anche su iOS 27. L’aggiornamento che arriverà su iPhone soltanto il prossimo anno potrebbe essere particolarmente importante perché potrebbe essere il primo ad avere funzioni specifiche per i dispositivi pieghevoli.

iOS 27 debutterà con iPhone Fold? Emergono i primi rumor

Crediti: MacRumors

La prima beta pubblica di iOS 26 potrebbe essere offerta agli utenti nei prossimi giorni, ma Apple sembra aver messo nel mirino già iOS 27. Secondo quanto emerso dalle informazioni condivise dal celebre giornalista Mark Gurman di Bloomberg, la compagnia di Cupertino avrebbe iniziato con largo anticipo i lavori sull’OS che debutterà insieme ad iPhone Fold.

Le caratteristiche del nuovo aggiornamento, infatti, potrebbero essere per gran parte incentrate sulle funzionalità che andranno a caratterizzare il primo dispositivo pieghevole di Apple. La tabella di marcia, tuttavia, dovrebbe rimanere invariata: iOS 27 potrebbe essere presentato nel mese di giugno 2026 in occasione del WWDC 2026 e l’annuncio di iPhone Fold potrebbe essere previsto per settembre 2026.

Al momento, ovviamente, si tratta di semplici indiscrezioni e di conseguenza vi invitiamo ad attendere maggiori informazioni direttamente da Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!