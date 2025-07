Apple lancia iOS 26 Public Beta 1: estesi i test del nuovo sistema operativo per iPhone

Lo sviluppo di iOS 26 ha raggiunto in queste ore un’importante pietra miliare, con Apple che ha pubblicato ufficialmente la prima Public Beta del nuovo sistema operativo per iPhone. Da questo momento, quindi, anche chi non è registrato come sviluppatore ma è semplicemente curioso potrà testare le novità proposte dalla compagnia di Cupertino per questa nuova versione in arrivo a settembre.

iOS 26 Public Beta 1 è qui: tutte le novità

Crediti: Gizchina.it

iOS 26 Public Beta 1 è disponibile da oggi tramite il canale “iOS 26 Public Beta” per tutti gli iscritti all’Apple Beta Program con iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 e iPhone SE (tutti i modelli delle serie indicate sono compatibili). Per la prima volta, quindi, anche chi non è registrato come sviluppatore può testare le novità di questo aggiornamento, in particolar modo il nuovo design Liquid Glass.

Le funzioni introdotte in questa Public Beta 1 sono in linea con la Beta 4, di conseguenza gli utenti otterranno l’accesso all’ultima versione rilasciata per gli sviluppatori, con una miglior grado di stabilità per l’utilizzo quotidiano.

Per effettuare l’installazione di iOS 26 Public Beta 1 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “iOS 26 Public Beta” per proseguire con il download e l’applicazione del nuovo sistema operativo per iPhone.

