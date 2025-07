Apple lancia iOS 26 Beta 4: tornano le trasparenze del Liquid Glass

Il mese di luglio sta per finire e questo significa che, complice anche il lancio di una nuova versione di test, l’arrivo di iOS 26 è sempre più vicino. Apple ha pubblicato in queste ore la Beta 4 del nuovo sistema operativo per iPhone, con la re-introduzione delle trasparenze del design Liquid Glass.

Lo sviluppo di iOS 26 prosegue senza sosta e il Liquid Glass torna a splendere

Crediti: Gizchina.it

iOS 26 Beta 4 (23A5297i) è disponibile da oggi tramite il canale “Developer Beta” per tutti gli utenti registrati all’Apple Developer Program. Questa quarta versione di test dedicata principalmente agli sviluppatori torna a modificare il design Liquid Glass, riportando in auge le trasparenze che avevano caratterizzato le prime versioni beta. Questo nuovo aggiornamento introduce anche tante modifiche minori, nonché la risoluzione di diversi bug segnalati dagli utenti.

Modifiche al design Liquid Glass per renderlo più trasparente

Migliore leggibilità delle notifiche

Nuova icona Fotocamera

Nuove animazioni per la selezione della modalità fotografica

Nuova schermata passcode

Icona Mail aggiornata

Icona Mappe aggiornata

Abilitati di nuovi i riepiloghi delle notifiche per le app di news

Modifiche minori al design di Safari

Nuova animazione per AirPlay

Risoluzione dei bug

Per effettuare il download di iOS 26 Beta 4 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi scegliere il canale “Developer Beta” e proseguire con l’installazione della quarta versione di test.