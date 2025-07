Apple lancia iOS 18.6: tutte le novità

Dopo un mese di versioni beta e test approfonditi, Apple ha finalmente pubblicato la versione finale di iOS 18.6: il nuovo aggiornamento del sistema operativo per iPhone che molto probabilmente fungerà da ponte per il passaggio al nuovo iOS 26.

Ecco iOS 18.6: poche novità, ma dietro l’angolo c’è iOS 26

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.6 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18. Le novità di questo aggiornamento non sono tantissime, dato che questa dovrebbe essere l’ultima patch prima dell’arrivo di iOS 26 previsto per il mese di settembre. Di seguito il changelog condiviso da Apple.

Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza e corregge un errore in Foto che poteva impedire la condivisione dei filmati dei ricordi

Per effettuare il download e l’installazione di iOS 18.6 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e proseguire con l’ottenimento dell’ultima versione del sistema operativo.