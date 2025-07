Apple lancia iOS 18.6 Beta 4, ma c’è un mistero: in realtà è la Release Candidate?

Lo sviluppo di iOS 18.6 sembra essere arrivato ormai al termine con Apple che ha lanciato oggi la quarta versione di test per il nuovo aggiornamento del sistema operativo di iPhone. A questo giro, però, c’è un piccolo mistero: la nuova patch OTA viene indicata come Beta 4, mentre Apple sul sito degli sviluppatori la definisce Release Candidate.

iOS 18.6 è sempre più vicino: il lancio già la prossima settimana?

iOS 18.6 Beta 4 (22G84) è disponibile da oggi per tutti gli sviluppatori tramite il canale “Developer Beta”: al momento dell’installazione questa versione viene indicata come Beta 4, ma sui server e sul sito ufficiale di Apple viene descritta come Release Candidate. Il momento del rilascio, quindi, potrebbe essere molto vicino, anche se al momento non sono disponibili novità sostanziali per questo aggiornamento.

iOS 18.6 porterà su iPhone un nuovo sistema di installazione delle app e dei marketplace di terze parti in Europa, ma il debutto avverrà eventualmente soltanto quando l’aggiornamento sarà disponibile per tutti.

Per effettuare il download di iOS 18.6 Beta 4 / Release Candidate è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “iOS 18 Developer Beta” per proseguire con l’installazione.